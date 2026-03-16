دعاء ليلة القدر بشهر رمضان في العشر الأواخر

يبحث كثير من المسلمين اليوم عن دعاء ليلة القدر بشهر رمضان، رغم أنها ليست من الليالي الوترية، إلا أنها تأتي ضمن العشر الأواخر من الشهر الكريم التي تتحرى فيها ليلة القدر.

وتعد ليلة 26 رمضان من الليالي التي يكثر فيها الدعاء والقيام، خاصة أنها قد توافق ليلة 27 رمضان في بعض الدول مثل دول الخليج، وهو ما يدفع الكثير من المسلمين إلى الإكثار من الدعاء والذكر والابتهال إلى الله طلبا للمغفرة والرحمة.

اللهم أعتق رقابنا من النار، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأهلينا، واشف مرضانا، وفرج همومنا، واقض ديوننا، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل هذه الليلة بداية خير لنا، واكتب لنا فيها القبول والرضا، ووفقنا لما تحب وترضى، واغفر لنا تقصيرنا، واجعلنا من الذين نالوا فضلك في هذه الليالي المباركة.

اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، وتقبل منا صالح الأعمال، واجعلنا من عبادك الصالحين.

اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فاجعل لنا فيها أوفر الحظ والنصيب من الخير والبركة، واكتب لنا فيها سعادة الدنيا والآخرة.

اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر، فاجعلها لنا ليلة خير وبركة ورحمة ومغفرة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، واغفر لنا ولوالدينا وأهلنا وأحبابنا، واكتبنا فيها من المقبولين.

اللهم اجعلنا من الفائزين بفضل ليلة القدر، ومن الذين نالوا رحمتك ومغفرتك في هذا الشهر الكريم، وأعتق رقابنا من النار، وبلغنا هذه الليلة وأنت راض عنا.

اللهم املأ قلوبنا في هذه الليلة بالإيمان والتقوى، ووفقنا لقيامها واغتنام فضلها، واكتب لنا فيها الخير كله، وارزقنا من واسع فضلك ورحمتك.