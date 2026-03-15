دعاء ليلة 26 رمضان مكتوب ومستجاب

يهتم المسلمون في العشر الأواخر من رمضان بتحري الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، لاغتنام ليلة القدر ومن أهم العبادات في ليلة القدر هو الدعاء ولهذا يبحث المسلمون عن دعاء ليلة 26 رمضان.

اللهم اجعل نورًا في قبره، واغفر له ذنوبه، وارحمه برحمتك الواسعة.
اللهم آنس وحدته، ونوّر مرقده، واغسله بالماء والثلج والبرد.
ربي اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.
اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.


اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.
ربي اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
اللهم إن كان محسنًا فزد في حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.
اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين.
ربي افسح له في قبره، ونور له فيه، واجعل الفردوس الأعلى مستقره.
اللهم اجمعنا به في جنتك، واسقنا من يد نبيك محمد شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.

« اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، خرج من روح الدنيا وسعتها، وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، اللهم كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين».

« اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب، وغلقت القبور والأبواب، وانفض الأهل والأحباب، اللهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم، وانقطع النسيم، وقيل ما غرك بربك الكريم».

« اللهم ارحمنا إذا قمنا للسؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاه ولا مال ولا عيال، وليس إلا فضل الكبير المتعال، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانية، لرسولك بالشهادة، فاغفر له إنك أنت الغفار».

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت، اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة.
اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من فضلك الطيب الحلال.
اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة، فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.
اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم تغمدني فيها بسابغ كرمك، واجعلني فيها من أوليائك، واجعلها لي خيرًا من ألف شهر، مع عظيم الأجر وكريم الذخر.
اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.
 

دعاء ليلة 26 رمضان دعاء ليلة 26 رمضان مكتوب دعاء ليلة 26 رمضان المستجاب ليلة القدر دعاء شهر رمضان

