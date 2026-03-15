دعاء وصّى به النبي في ليلة القدر.. أفضل دعاء مستجاب في العشر الأواخر من رمضان

مع دخول العشر الأواخر من رمضان يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء والعبادة طمعا في إدراك ليلة القدر التي تعد أعظم ليالي العام، فقد وصفها الله تعالى بأنها خير من ألف شهر، ويبحث كثيرون عن دعاء ليلة القدر الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الليالي الوترية من رمضان مثل ليلة 21 و23 و25 و27 و29.

ويحرص المسلمون على ترديد دعاء ليلة القدر المستجاب والإكثار من الدعاء في العشر الأواخر من رمضان طلبا للمغفرة والرحمة والعتق من النار.

ما هو الدعاء الذي أوصى به النبي في ليلة القدر؟

حددت دار الإفتاء المصرية ، دعاء الرسول في ليلة القدر قائلة إن الدعاء الذي أوصى به رسول الله هو ما أوصى به النبي زوجته عائشة رضي الله عنها في ليلة القدر، حيث إنها سألته: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي»، ويعد هذا هو دعاء النبي في ليلة القدر وفي ذات الوقت أفضل دعاء ليلة القدر لأن "العَفُوُّ" من أسماء الله تعالى، وهو صفة من صفاته سبحانه، ففي القرآن الكريم:«وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا» الآية 99 من سورة سورة النساء.

فضل دعاء ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

يتحرى المسلمون في كل مكان موعد ليلة القدر وذلك منذ بداية العشر الأواخر من رمضان فهي ليلة مباركة يستجاب فيها الدعاء كما أنها ليلة الإجابة والرحمة والمغفرة.

وتعد ليلة القدر سبب في العتق من النار حيث إن مَن دعا في هذه الليلة ورفع يديه خاشعًا متضرعًا، فقد يكون ممن يُعتق من النار وقد أخبرنا الله تعالى بأنها ليلة خير من ألف شهر.

متى يُستحب الدعاء في ليلة القدر؟

من أفضل أوقات الاستجابة هو دعاء الثلث الأخير من الليل لأن الله عز وجل ينزل في هذا التوقيت نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا وينادي هل من داعٍ فأجبه، هل من مستغفر فأغفر له.

لذا يعد دعاء الثلث الأخير من الليل مستجاب بإذن الله عز وجل طالما لديك اليقين الكامل، وحسن الظن بالله.

علامات ليلة القدر كما وردت في السنة النبوية

يهتم المسلمون في العشر الأواخر من رمضان بتحري الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، وقد بيّن عدد من العلماء علامات ليلة القدر والتي قد نستدل بها على موعد الليلة المباركة ومن هذه العلامات:

وقد جاء عن زر بن حبيش قال: "سألت أُبيَّ بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر، فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة سبع وعشرين، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين، فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر ؟ قال: بالعلامة، أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها".

كما أن من علامات ليلة القدر في النهار أن الشمس تصبح حمراء وشعاعها ضعيف وذلك ما جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي ﷺ قال: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ طَلِقَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءَ ضَعِيفَةً».

ومن علامات ليلة القدر في الليل أو النهار أيضا أنها ليلة طلقة لا برد فيها ولا حر.

نصائح لاغتنام ليلة القدر والفوز بفضلها

١- صلاة القيام.

٢- الصدقة ولو بالقليل

٣- الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى

٤- الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل

٥- الإكثار من تلاوة القرآن وفهم معانيه.

٦- التهجد في الليل.

٧- الدعاء بإلحاح.

٨- الإكثار من قول :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.

أفضل الأدعية المستحبة في ليلة القدر

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت، اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة.

اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من فضلك الطيب الحلال.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة، فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم تغمدني فيها بسابغ كرمك، واجعلني فيها من أوليائك، واجعلها لي خيرًا من ألف شهر، مع عظيم الأجر وكريم الذخر.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اجعلني وأهلي وذريتي والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من النار، وطلقائك من العذاب، اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

دعاء ليلة القدر مستجاب للرزق

يردد كثيرون في هذه الأوقات المباركة أفضل دعاء ليلة القدر وأدعية العشر الأواخر من رمضان، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر في الليالي الوترية من العشر الأواخر، ومن أفضل الأدعية:

· اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

· اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

· اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

· إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

· اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.