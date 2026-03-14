هل علامات ليلة القدر تظهر أثناء النهار أم بالليل؟.. اعرف الحقيقة

علامات ليلة القدر تعد محط اهتمام مسلمي العالم منذ بداية دخول العشر الأواخر من رمضان يحث تزداد الرغبة في معرفة موعدها الصحيح وعلامات ليلة القدر وظهورها، خاصة أن هذه الليلة المباركة تعد أعظم ليالي العام، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر، لذا يتساءل كثير من الصائمين هل علامات ليلة القدر تظهر أثناء النهار؟ أم تقتصر على الليل فقط؟.

وتتبادر إلى الأذهان كيفية تحري ليلة القدر في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان، حيث يحرص المؤمنون على معرفة العلامات التي وردت في السنة النبوية، ومن بينها العلامات التي قد تظهر ليلة وقوعها أو في صباح اليوم التالي، لذلك نعرض في السطور التالية الإجابة عن التساؤلات السابقة.

هل علامات ليلة القدر تظهر أثناء النهار؟

علامات ليلة القدر ليست مقتصرة على الليل أو النهار فهناك علامات يمكن الاستدلال بها على موعدها في النهار وأخرى في الليل، فعلى سبيل المثال كشفت وزارة الأوقاف عن بعض علامات ليلة القدر في النهار ومنها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها.

وقد جاء عن زر بن حبيش قال: "سألت أُبيَّ بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر، فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة سبع وعشرين، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين، فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر ؟ قال: بالعلامة، أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها".

كما أن من علامات ليلة القدر في النهار أن الشمس تصبح حمراء وشعاعها ضعيف وذلك ما جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي ﷺ قال: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ طَلِقَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءَ ضَعِيفَةً».

ومن علامات ليلة القدر في الليل أو النهار أيضا أنها ليلة طلقة لا برد فيها ولا حر

لماذا أخفى الله موعد ليلة القدر؟

وقد أخفى الله ليلة القدر كما أخفى ساعة الإجابة في الجمعة، واسمه الأعظم في الأسماء؛ والحكمة هي أن يظل العبد في حالة استنفار روحي كامل.

يقول الإمام فخر الدين الرازي: "الحكمة في إخفاء ليلة القدر حتى يُعظِّم المسلم جميع ليالي العشر الأواخر، وليجتهد في طلبها في جميعها، فيزداد ثوابه ويكثر عمله" [الرازي، مفاتيح الغيب ، دار الفكر، ٣٢/ ١٢٠].

إن المتدبر يرى في هذا الإخفاء "لطفًا ربانيًا"، فلو عرفنا الليلة لتكاسلنا في غيرها، ولكن الإخفاء يورث "دوام الأنس"، والمحب الصادق لا يسأل عن الموعد، بل يسأل عن الرضا.

ما هي الأيام المتبقية من الليالي الوترية؟

مر يومان حتى الآن من الليالي الوترية في مصر هما يوما 21 من رمضان و23 من رمضان ويتبقى 3 أيام من الليالي الوترية هي :

ليلة 25 رمضان توافق السبت 14 مارس 2026. ليلة 27 رمضان توافق الاثنين 16 مارس 2026. ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 18 مارس 2026.

عبادات تدرك بها فضل ليلة القدر

١- صلاة القيام.

٢- الصدقة ولو بالقليل

٣- الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى

٤- الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل

٥- الإكثار من تلاوة القرآن وفهم معانيه.

٦- التهجد في الليل.

٧- الدعاء بإلحاح.

٨- الإكثار من قول :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.

دعاء ليلة القدر طويل مكتوب

يتحرى المسلمون في كل مكان موعد ليلة القدر ويكثرون من ترديد أجمل دعاء ليلة القدر المستجاب طويل ومكتوب لنيل العتق من النار؛ وإليكم أدعية ليلة القدر المأثورة والمؤثرة لطلب المغفرة والرزق وتيسير الأمور:

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت، اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة.

اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من فضلك الطيب الحلال.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة، فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم تغمدني فيها بسابغ كرمك، واجعلني فيها من أوليائك، واجعلها لي خيرًا من ألف شهر، مع عظيم الأجر وكريم الذخر.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اجعلني وأهلي وذريتي والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من النار، وطلقائك من العذاب، اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

دعاء ليلة القدر مستجاب للرزق

يردد كثيرون في هذه الأوقات المباركة أفضل دعاء ليلة القدر وأدعية العشر الأواخر من رمضان، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر في الليالي الوترية من العشر الأواخر، ومن أفضل الأدعية:

· اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

· اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

· اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

· إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

· اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

دعاء ليلة القدر في العشر الأواخر

ربى، إنى طرقت بابك فافتح لى أبواب سماواتك، وأجرنى من عظيم بلائك. اللهم يا مسخر القوى للضعيف، ومسخر الجن لسليمان، ومسخر الطير والحديد لداود، ومسخر النار لإبراهيم، سخر لى عبادك الصالحين، وسهل لى أمورى، وارزقنى من حيث لا أحتسب.

يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد.أسألك بنور وجهك الذى ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التى قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التى وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت.

يا مغيث أغثنا.يا مغيث أغثنا.يا مغيث أغثنا.

أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه (ثلاث مرات).

اللهم إنا نسألك: زيادة فى الدين،وبركة فى العمر، وصحة فى الجسد، وسعة فى الرزق،وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب، ونصيبًا من الجنة،والنظر إلى وجهك الكريم.

اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وفرج همومنا، واغفر لنا ولوالدينا ولموتى المسلمين أجمعين.

يا رب الأرباب، يا عظيم الجناب، يا كريم يا وهاب.رب لا تحجب دعوتى، ولا ترد مسألتى، ولا تكلنى إلى حولى وقوتى، وارحم عجزى، فقد ضاق صدرى وتحيرت فى أمرى، وأنت العالم بسرى وجهرى، والقادر على تفريج كربى وتيسير عسرى.