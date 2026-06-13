كأس العالم.. أمريكا وباراجواي يعلنان التشكيل الرسمي لقمة المجموعة الرابعة

أعلن منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية وباراجواي التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما فجر اليوم على ملعب “لوس أنجلوس ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب الأمريكي اللقاء وسط ضغوط جماهيرية كبيرة، بحثًا عن انطلاقة قوية في البطولة المقامة على أرضه، خاصة في ظل تطلعات الجماهير لرؤية فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ينافس بقوة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

في المقابل، يطمح منتخب باراجواي إلى استثمار الحالة الفنية المميزة التي يعيشها خلال الفترة الأخيرة، بعد التطور الكبير الذي شهده الفريق تحت قيادة مدربه جوستافو ألفارو، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض.

وجاء تشكيل الولايات المتحدة كالتالي:

مات فريز، سيرجينيو ديست، كريس ريتشاردز، تيم ريام، أنتوني روبنسون، تايلر آدامز، ويستون ماكيني، مالك تيلمان، كريستيان بوليسيتش، أليكس فريمان، فولارين بالوجون.

بينما ضم تشكيل باراجواي:

أورلاندو جيل، خوان كاسيريس، عمر الديريت، جوستافو جوميز، جونيور ألونسو، أندرياس كوباس، بوباديلا، دييجو جوميز، ميجيل ألميرون، خوليو إنسيسو، أنطونيو سانابريا.

