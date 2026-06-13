قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم.. أمريكا وباراجواي يعلنان التشكيل الرسمي لقمة المجموعة الرابعة
منتخب مصر يواصل تدريباته بملعب جونزاجا استعدادا لمباراة بلجيكا | شاهد
فيفا يعدل قمصان منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026
قبل ما تدخل العيادة.. موقع رسمي يكشف حقيقة الطبيب وتخصصه المعتمد
ملف الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه على طاولة النواب.. الثلاثاء
اليوم.. طلاب الثانوية الازهرية علمي يؤدون الامتحان في الفيزياء
822 مليار جنيه| قفزة تاريخية في أجور موظفي الدولة.. ومفاجآت كبرى في الحد الأدنى والعلاوات بالموازنة الجديدة
مختار غباشي: حسابات المصالح وراء تراجع واشنطن عن توجيه ضربة لإيران
بتصميم البيك أب.. المواصفات الكاملة لـ شيري هيمافا 2026
كأس العالم..مؤتمر صحفي لـ حسام حسن للحديث عن مباراة مصر و بلجيكا
الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرئيل تبدأ في 22 يونيو
رئيس الأفريقي التونسي يفجر مفاجأة بشأن الزمالك: نرغب في توقيع اتفاقيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل ما تدخل العيادة.. موقع رسمي يكشف حقيقة الطبيب وتخصصه المعتمد

عيادة
عيادة

قال الدكتور أبو بكر القاضي الأمين العام لاتحاد المهن الطبية إن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع النقابات المهنية والجهات المعنية على تعزيز آليات التحقق من هوية الأطباء والتخصصات الطبية المعتمدة من خلال تطبيق نظام QR Code الذي يتيح للمواطن التأكد من صحة بيانات الطبيب وموقفه المهني بشكل سريع ومباشر.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج اليوم هنا القاهرة المذاع على قناة مودرن إم تي آي  مع الإعلامية فاتن عبد المعبود أن الهدف من هذه الخطوة هو مواجهة ظاهرة انتحال صفة الطبيب والتصدي للأشخاص الذين يمارسون المهنة دون الحصول على المؤهلات أو التراخيص اللازمة مشيرا إلى أن حماية المريض تأتي على رأس أولويات النقابات الطبية.

وأوضح القاضي أن النقابة العامة للأطباء تمتلك بالفعل قاعدة بيانات وموقعا إلكترونيا يتيح للمواطن البحث باسم الطبيب والتأكد من كونه مقيدا بالنقابة ومعرفة تخصصه المعتمد مؤكدا أن المواطن يستطيع من خلال هذه الأدوات التحقق من الطبيب قبل تلقي الخدمة الطبية وهو ما يسهم في الحد من عمليات النصب والخداع التي قد يقع ضحيتها بعض المرضى.

وأكد أن النقابة لا تسمح لأي طبيب بممارسة تخصص غير التخصص المعتمد والمسجل له رسميا لافتا إلى أن بعض المواطنين قد يخلطون بين التخصص العام والتخصصات الفرعية لكن لكل طبيب مسارا مهنيا واضحا وتخصصا محددا يجب الالتزام به وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للمهنة.

وأشار إلى أن ممارسة أي طبيب لتخصص غير معتمد أو غير مسجل له يعد مخالفة قانونية قد تعرضه للمساءلة خاصة إذا ترتب على ذلك وقوع خطأ طبي أو ضرر للمريض مؤكدا أن القانون يجرم هذه الممارسات حفاظا على سلامة المرضى وحماية لسمعة المهنة.

وشدد الأمين العام لاتحاد المهن الطبية على أهمية نشر الوعي بين المواطنين بضرورة التأكد من بيانات الطبيب قبل تلقي العلاج وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الألقاب غير الموثقة موضحا أن وسائل الإعلام تلعب دورا مهما في تعريف المواطنين بطرق التحقق الرسمية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن النقابات الطبية طالبت منذ سنوات بتفعيل أدوات الرقابة الإلكترونية والتوسع في نشر المعلومات الموثقة عن الأطباء والتخصصات الطبية المعتمدة مشيرا إلى أن التعاون بين النقابات والجهات الرقابية ووسائل الإعلام يمثل خطوة مهمة نحو القضاء على ظاهرة الدخلاء على المهنة وحماية صحة المواطنين.

عيادة الطبيب طبيب مزيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

سعر الذهب

زاد 180 جنيها.. الذهب يجدد صعوده في أول تعاملات مساء اليوم

منتخب مصر

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

أسعار السجائر المحلية والمستوردة

كليوباترا وصلت كام؟.. أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم

محمد صلاح

نجم بلجيكا يستفز محمد صلاح قبل مواجهة منتخب مصر.. ماذا قال؟

عطل فيسبوك

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 .. ترقبوها قريباً

ترشيحاتنا

معرض الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد الحسين

للجمعة الثانية.. إقبال كثيف على معرض الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد الحسين

استقرار الأسرة

عالم بالأوقاف: حسن اختيار الزوجة أساس الأسرة المتماسكة وصلاح الأبناء

الدكتور محمد مختار جمعة

كيف تُصلح العبادات سلوك الإنسان؟.. وزير الأوقاف السابق يوضح

بالصور

هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟.. الحقيقة كاملة

هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟ الحقيقة كاملة

البشاميل.. طريقة التحضير وأسرار نجاح الصلصة البيضاء في المطبخ

البشاميل
البشاميل
البشاميل

حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق

حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق
حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق
حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق

برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز الاستقرار

برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز استقرارك
برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز استقرارك
برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز استقرارك

فيديو

اكتشاف نقوش صخرية

نقوش صخرية تحكي الماضي .. عبارة نادرة عن عمر بن الخطاب تثير اهتمام الباحثين

محمد صلاح

عقد لـ 3 مواسم.. فنربخشة التركي يسعى لضم مو صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد