بتصميم البيك أب.. المواصفات الكاملة لـ شيري هيمافا 2026

تعزز شيري الصينية من تواجدها في الأسواق العالمية عبر تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات التي تغطي فئات مختلفة من السيارات، سواء على مستوى سيارات السيدان أو المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات أو شاحنات البيك أب.

ومن بين أحدث الطرازات التي قدمت عالميًا هي النسخة شيري هيمافا 2026، والتي تنتمي إلى فئة البيك أب متوسطة الحجم، والتي تجمع بين القدرات العملية والتجهيزات الحديثة، تتضمن وسائل الحماية وعناصر الرفاهية والتحكم.

شيري هيمافا 2026

محرك توفر شيري هيمافا 2026

تأتي شيري هيمافا 2026 بأكثر من خيار ميكانيكي، الأول بمحرك بنزين سعة 2.4 لتر قادر على إنتاج 158 حصانًا، والثاني بمحرك ديزل تيربو بسعة 2.3 لتر يولد قوة تبلغ 160 حصانًا.

ويرتبط المحرك الأول بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، مع نظام دفع رباعي، ويقترن المحرك الثاني بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من 8 سرعات، إضافة إلى نظام دفع رباعي.

شيري هيمافا 2026

تصميم شيري هيمافا 2026

يحمل التصميم الخارجي لشيري هيمافا 2026 هوية واضحة لفئة البيك أب، إذ تعتمد السيارة على واجهة أمامية تتضمن شبكًا كبير الحجم مزودًا بفتحات تهوية، كما تم تزويدها بمنظومة إضاءة تعتمد على تقنية LED، بالإضافة إلى الجنوط الرياضية.

تجهيزات شيري هيمافا 2026

تأتي هيمافا 2026 بشاشة لمس مركزية كبيرة بقياس 12.3 بوصة، وتدعم الشاشة التكامل الكامل مع أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، كما تضم المقصورة مقعدًا كهربائيًا للسائق، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء.

شيري هيمافا 2026

وحرصت شيري على تجهيز هيمافا 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة، وتشمل المنظومة نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، بالإضافة إلى نظام المساعدة على الكبح BAS ونظام التحكم في الانزلاق ASR.

شيري هيمافا 2026

تضم السيارة مجموعة من التجهيزات الأخرى، حيث تم تزويدها بحساسات ركن خلفية تساعد السائق أثناء الاصطفاف، وكاميرا خلفية، وتشمل التجهيزات كذلك القفل المركزي للأبواب والنوافذ الكهربائية، كما تم دعم المقصورة بأربع وسائد هوائية.