أسعار شيري تيجو 9 برو موديل 2026 في السوق السعودي

تنتمي شيري تيجو 9 برو موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتقدم السيارة في السوق السعودي، عبر باقة من التجهيزات، والتي تشمل وسائل الرفاهية والتحكم، بالإضافة إلى وسائل الحماية والأمان.

محرك شيري تيجو 9 برو

تعتمد تيجو 9 برو موديل 2026 على محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر مكون من 4 أسطوانات، ويعمل هذا المحرك على توليد قوة تصل إلى 390 حصانًا، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 15.4 كيلومترًا لكل لتر.

شيري تيجو 9 برو

داخلية شيري تيجو 9 برو

تضم المقصورة الداخلية للسيارة شيري تيجو 9 برو مجموعة من التجهيزات التقنية، حيث تأتي بشاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 15.6 بوصة، كما تتوفر شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة لعرض البيانات، ونظام العرض على الزجاج الأمامي، كما تحصل على نظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف وسقف بانورامي.

شيري تيجو 9 برو

أنظمة أمان شيري تيجو 9 برو

زودت شيري على تجهيز تيجو 9 برو بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة والمساعدة على القيادة، حيث تضم السيارة نظام المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

شيري تيجو 9 برو

كما تشمل التجهيزات أنظمة تحذير من التصادم الأمامي وتقنيات مراقبة المسار والتنبيه عند مغادرة الحارة المرورية، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية رؤية 540 درجة، ومثبت سرعة وعددًا من الوسائد الهوائية للحماية من الصدمات.

سعر تيجو 9 برو موديل 2026 في السعودية

تقدم شيري تيجو 9 برو موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 128,225 ريال.