عائدة من زمن آخر.. AC تقدم كوبرا GT كوبيه بهذا السعر

كشفت AC Cars البريطانية عن طراز كوبرا GT كوبيه الجديد، حيث تسعى لإعادة تقديم واحدة من أكثر السيارات ارتباطاً بتاريخ العلامة العريق، ولكن برؤية هندسية تتماشى مع متطلبات العصر الحديث.

وتحمل السيارة ملامح مستوحاة من الطراز التاريخي AC A98 الذي ترك بصمة خاصة في عالم السيارات الرياضية خلال ستينيات القرن الماضي، بينما تم تطوير النسخة الجديدة لتوفر مستويات أداء وتقنيات تتناسب مع المعايير الحديثة.

سيارة AC كوبرا GT كوبيه

سيارة AC كوبرا GT كوبيه تعود من الماضي

حرصت الشركة على الحفاظ على الهوية الكلاسيكية التي اشتهرت بها سيارات كوبرا عبر عقود طويلة، حيث تظهر الخطوط الانسيابية والهيكل منخفض الارتفاع بصورة تذكر بالطرازات التاريخية التي صنعت شهرة العلامة البريطانية، وفي الوقت نفسه، حصلت السيارة على مجموعة من العناصر العصرية التي تمنحها حضوراً أكثر توافقاً مع متطلبات السيارات الرياضية الحديثة.

أداء ومحركات AC كوبرا GT كوبيه

وفرت AC Cars أكثر من خيار لمنظومة نقل الحركة في كوبرا GT كوبيه الجديدة، حيث يأتي الخيار الأول عبر ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات لعشاق الأداء الكلاسيكي، أما الخيار الثاني فيعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي متطور من 10 سرعات.

سيارة AC كوبرا GT كوبيه

تعتمد النسخة الأساسية من السيارة على محرك ثماني الأسطوانات بسعة 5.0 لترات يعمل بالتنفس الطبيعي، ويولد قوة تصل إلى 450 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 556 نيوتن متر.

وتقدم الشركة نسخة أكثر قوة تعتمد على المحرك ذاته بعد تزويده بشاحن فائق " سوبرتشارجر"، ما يرفع القوة الإجمالية إلى 720 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 820 نيوتن متر.

تسارع AC كوبرا GT كوبيه

تتمتع كوبرا GT كوبيه بقدرات فنية عالية الأداء، حيث تستطيع الانطلاق والتسارع من الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 96 كيلومتراً في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.5 ثانية فقط.

سيارة AC كوبرا GT كوبيه

أسعار كوبرا GT كوبيه

طرحت AC Cars سيارتها الجديدة عالميًا عبر فئتين رئيسيتين، حيث يبدأ سعر النسخة القياسية من 315 ألف دولار أمريكي، أما الفئة الأعلى تجهيزاً والأقوى من حيث الأداء فتصل أسعارها إلى 345 ألف دولار أمريكي.