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أخبار السيارات| 5 عربيات رياضية زيرو الأولى بأرخص سعر.. 6 نصائح لحماية سيارتك من حرارة الصيف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 عربيات رياضية زيرو الأولى بأرخص سعر.. 6 نصائح لحماية سيارتك من حرارة الصيف

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


فورد تقدم برونكو الرياضية الجديدة.. ماذا عن السعر؟
كشفت فورد عن تقديم إصدار جديد من برونكو يحمل اسم برونكو فيلسون، وذلك ضمن تعاون مشترك مع فيلسون الأمريكية.

لانشيا تعود مجددًا بسيارة GAMMA الكهربائية بتصميم الكروس أوفر | صور
بدأت لانشيا الإيطالية خطوات جديدة في مسار تعزيز حضورها داخل الأسواق العالمية، وذلك بعد الكشف عن الصور الرسمية الأولى لطراز GAMMA الجديد، الذي يمثل أحد أهم المشاريع المستقبلية للعلامة التابعة لمجموعة ستيلانتس.

5 سيارات رياضية زيرو في مصر.. الأولى بأرخص سعر
يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، ومنها الفئة الرياضية سواء الكروس أوفر أو الـ SUV، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة خلال السنوات الماضية.

المواصفات الكاملة لـ شيفروليه كورفيت 2026
نجحت شيفروليه في تقديم مجموعة واسعة من الطرازات التي تركت بصمة واضحة في صناعة السيارات، إلا أن كورفيت ظلت الاسم الأبرز بين إصدارات العلامة الأمريكية بفضل شخصيتها الرياضية وقدراتها العالية، بداية من الجيل الأول وصولًا إلى الموديل الأحدث.

6 نصائح لحماية سيارتك من حرارة الصيف
مع دخول فصل الصيف ووصول درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة في العديد من المناطق، تزداد الضغوط الواقعة على مكونات السيارات المختلفة، سواء الميكانيكية أو الكهربائية، وقد يؤثر ذلك على كفاءة العديد من الأجزاء الحيوية، ما يجعل الاهتمام بالصيانة الوقائية عاملاً أساسياً للحفاظ على الأداء وتجنب الأعطال المفاجئة.

أسعار ومواصفات تويوتا برادو 2026 في السعودية
تعد تويوتا برادو واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق السعودي، والتي تعزز من تواجدها بعد طرح موديلات 2026، والتي تنطلق عبر باقة من الفئات والتجهيزات والاسعار أيضًا.

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