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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 عربيات زيرو تحت المليون جنيه..الكشف عن لوتس أليترا هايبرد الجديدة..ماذا تقدم تويوتا شاص 2026 وكم سعرها؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


ماذا تقدم تويوتا شاص 2026.. وكم سعرها؟
تحافظ تويوتا شاص 2026 على مكانتها كواحدة من أكثر سيارات البيك أب انتشارًا في السعودية ودول الخليج، حيث ارتبط اسمها على مدار سنوات طويلة بالاعتمادية والقدرة على العمل في البيئات الصعبة، نسبة إلى التصميم والقدرات الفنية.

5 سيارات زيرو تحت المليون جنيه.. الأخيرة بأرخص سعر
يضم سوق السيارات المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف من حيث التصميم والأداء، إلى جانب تنوع التجهيزات، والأسعار، وهي نقطة تهم الكثير عند اتخاذ خطوة شراء سيارة جديدة.

الأزرار في طريقها للاختفاء.. كيف غيرت الشاشات تجربة القيادة داخل السيارات وهل تستمر؟
شهدت مقصورات السيارات خلال السنوات الأخيرة تغيرًا ملحوظًا في طريقة تصميمها، حيث اختفت تدريجيًا العديد من الأزرار والمفاتيح التقليدية التي اعتاد السائقون رؤيتها لعقود طويلة.

سعر ومواصفات اكسيد ET موديل 2026 في السعودية
تعزز اكسيد من توسيع خياراتها في سوق السيارات الحديثة من خلال تقديم النسخة ET موديل 2026 في السوق السعودي، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات تقنية المدى الموسع.

بقوة 300 حصان.. مواصفات بورشه 718 Boxster| صور
تُعد بورشه 718 Boxster واحدة من أبرز السيارات الرياضية المكشوفة التي تطرحها العلامة الألمانية العريقة، حيث تجمع بين التصميم الانسيابي والأداء العالي لعشاق القيادة والتسارع.

بمدى يتجاوز 1200 كم .. الكشف عن لوتس أليترا هايبرد الجديدة
كشفت لوتس عن إطلاق نسخة جديدة من طراز اليترا تحمل اسم اليترا X، لتوسع من حضورها في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة عالية الأداء، ويأتي الطراز الجديد مزودًا بمنظومة دفع هجينة قابلة للشحن عبر القابس الكهربائي، وتقديم حلول تجمع بين الأداء الرياضي ومدى القيادة الطويل، كما حصلت السيارة على مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة والتجهيزات.

أسعار جيلي توجيلا 2026 في السوق السعودي
تواصل جيلي توجيلا 2026 تعزيز موقعها في السوق السعودي، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تقدم باقة من التجهيزات تجمع بين القوة والتقنيات الفنية، إلى جانب التصميم الذي ينتمي إلى طرازات الـ SUV العصرية.

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