5 سيارات زيرو تحت المليون جنيه.. الأخيرة بأرخص سعر

يضم سوق السيارات المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف من حيث التصميم والأداء، إلى جانب تنوع التجهيزات، والأسعار، وهي نقطة تهم الكثير عند اتخاذ خطوة شراء سيارة جديدة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات زيرو تحت المليون جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

تعتمد رينو كارديان على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم بسعر يبدأ من 875,000 وصولًا إلى 990,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تأتي نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، وبسعر يبدأ من 645,000 جنيه وصولًا إلى 810,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

زودت شيفروليه أوبترا بمنظومة ميكانيكية تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، يولد قوة قصوى تبلغ 98 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتقنية الدفع الأمامي، وبسعر يبدأ من 765,000 إلى 790,000 جنيه.

بايك يو 5 بلس

بايك يو 5 بلس

تعتمد السيارة بايك يو 5 بلس من الناحية الفنية على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، تبدأ أسعار السيارة من 769,900 جنيه وصولًا إلى 974,900 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

دعمت بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، ويبلغ سعر السيارة نحو 649,900 جنيه.