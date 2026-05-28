تبدأ من 66 ألف ريال.. أسعار نيسان صني 2026 في السعودية

تقدم نيسان طراز صني 2026 في السوق السعودي ضمن فئة السيارات السيدان الاقتصادية، والتي تقدم عبر باقة من الفئات مع أسعار تبدأ من 66 ألف ريال.

محرك نيسان صني 2026

تعتمد نيسان صني 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة تصل إلى 118 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 149 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

تصميم نيسان صني 2026

يحمل التصميم الخارجي لنيسان صني 2026 طابعًا ينتمي لسيارات السيدان، مع اللمسات الحديثة التي تمنح السيارة مظهرًا أكثر عصرية مقارنة بالأجيال السابقة، كما حصلت بعض الفئات على جنوط رياضية بقياسات تتراوح بين 16 و17 بوصة بدلًا من الجنوط القياسية مقاس 15 بوصة، وتأتي السيارة بأبعاد تقدر بـ 4496 مم للطول الكلي، بينما يصل العرض إلى 1740 مم، مع ارتفاع يبلغ 1455 مم، في حين ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2620 مم، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب نحو 1147 كيلوجرامًا.

تجهيزات نيسان صني 2026

تضم نيسان صني 2026 شاشة معلومات وترفيه قياس 7 بوصات تدعم تقنيات البلوتوث وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم السيارة نظامًا صوتيًا يختلف بحسب الفئة، حيث تتوفر بعض النسخ بـ4 سماعات، بينما تحصل الفئات الأعلى على 6 سماعات، وتشمل التجهيزات أيضًا شاحنًا لاسلكيًا للهواتف، إلى جانب مكيف هواء، ومقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف.

وتأتي السيارة نيسان صني 2026 بنظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح، ونظام الثبات الإلكتروني، كما تتوفر بعض الفئات العليا بأنظمة إضافية تشمل مراقبة النقطة العمياء، وتحذير الاصطدام الأمامي، بالإضافة إلى نظام تنبيه حركة المرور الخلفية، وهي تجهيزات تهدف إلى رفع مستوى الأمان.

أسعار نيسان صني 2026 في السعودية

تبدأ أسعار نيسان صني 2026 في السوق السعودي من 66 ألف ريال لفئة S، بينما يصل سعر فئة SV بلس إلى 76,500 ريال، أما الفئة الأعلى تجهيزًا SL فتبدأ من 83,500 ريال.