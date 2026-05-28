ضبط طالبين اعتديا على شاب من ذوي الهمم بدعوى المزاح في الفيوم

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين يستقلان دراجة نارية لقيامهما بالتعدى بالضرب على آخر من "ذوى الهمم" حال سيره بأحد الشوارع بالفيوم.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية) وبسؤاله قرر بأنه بتاريخ 21 الجارى وحال سيره بأحد الشوارع بدائرة المركز قام شخصان يستقلان دراجة نارية بالتعدى عليه بالضرب.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (طالبان - مقيمان بدائرة المركز)، والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد المزاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.