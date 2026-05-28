تفاصيل انتقال بلال عطية إلى ريسينج قبل الإعلان الرسمي

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن تفاصيل انتقال بلال عطية لاعب الاهلي إلى نادي ريسينج، وذلك في إطار صفقة انتقال مرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت ريهام حمدي عبر حسابها على موقع «فيسبوك» أن اللاعب غادر أمس لإجراء الكشف الطبي النهائي داخل النادي، مشيرا إلى أنه سبق وخضع لكشف طبي مبدئي قبل الدخول في مراحل التفاوض مع النادي الأهلي بشأن ضمه.

وأضافت أن النادي الإسباني كان على علم بإصابة اللاعب منذ البداية، وتمت متابعة حالته الطبية بالتنسيق مع أطباء النادي الأهلي طوال الفترة الماضية، مؤكدة أن سبب عدم سفر بلال عطية للعلاج خارج مصر هو منعه طبيًا من المشي على قدميه خلال فترة الإصابة، قبل أن يخضع لجلسات علاج وتأهيل يومية وصلت إلى 8 ساعات، ما ساهم في تعافيه خلال فترة وصفتها بالقياسية.

وأشارت إلى أن الكشف الطبي النهائي من المقرر إجراؤه اليوم في السابعة مساءً، على أن يحضر اللاعب غدًا مباراة ريسينج وأوساسونا للتعرف على الجهاز الفني.

كما لفتت إلى أنه من المتوقع الإعلان الرسمي عن التعاقد بعد 31 مايو الجاري، على أن يعود اللاعب إلى مصر يوم 3 يونيو لاستكمال إجراءات استخراج تصريح العمل، تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق بشكل رسمي منتصف يوليو المقبل.