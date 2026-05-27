ماذا تقدم بورشه كايين 2026 وكم يبلغ سعرها؟

تعد سيارة بورشه كايين واحدة من أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي قدمتها العلامة الألمانية بورشه، بعدما نجحت على مدار سنوات كثير في ترسيخ مكانتها ضمن فئة الـSUV الفاخرة عالية الأداء، وصولًا إلى موديلات 2026.

تصميم وأبعاد بورشه كايين 2026

تعتمد بورشه كايين 2026 على تصميم خارجي يجمع بين الانسيابية والطابع الرياضي المعروف عن سيارات العلامة الألمانية، مع واجهة هجومية، ويبلغ طول السيارة 4,930 مم، بينما يصل العرض إلى 1,983 مم، في حين يتراوح الارتفاع بين 1,648 و1,657 مم بحسب الفئة والتجهيزات، كما تأتي السيارة بجنوط ألمنيوم تتوفر بقياسات 20 و21 بوصة.

بورشه كايين 2026

محركات وأداء بورشه كايين 2026

تبدأ تشكيلة كايين 2026 بفئة تعتمد على محرك V6 سعة 3.0 لتر تيربو، يولد قوة تبلغ 353 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر، وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 6 ثوانٍ،

تتوفر فئة E-Hybrid من بورشه كايين 2026 بمحرك هجين قابل للشحن يعتمد على محرك 3.0 لتر، مع قوة إجمالية تصل إلى 470 حصانًا وعزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر.

بورشه كايين 2026

وتستطيع هذه النسخة الوصول إلى 100 كم/ساعة خلال 4.9 ثوانٍ، كما توفر بورشه نسخة أقوى تحت اسم Turbo E-Hybrid تعتمد على محرك V8 هجين مزدوج بسعة 4.0 لتر، يولد قوة ضخمة تصل إلى 739 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 950 نيوتن متر، وتحقق هذه الفئة تسارعًا من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 3.7 ثوانٍ فقط.

محركات V8 تركز على الطابع الرياضي

تقدم بورشه أيضًا فئات تعتمد على محركات V8 توين تيربو، حيث تأتي نسخة Cayenne S بقوة 474 حصانًا وعزم دوران يبلغ 600 نيوتن متر، مع قدرة على التسارع إلى 100 كم/ساعة خلال 5 ثوانٍ، أما فئة GTS فتحصل على نسخة معدلة من المحرك ذاته بقوة تصل إلى 500 حصان وعزم دوران يبلغ 660 نيوتن متر، فيما تنخفض مدة التسارع إلى 4.7 ثوانٍ.

بورشه كايين 2026

أسعار بورشه كايين 2026 في السعودية

تقدم بورشه كايين 2026 في السوق السعودي عبر مجموعة واسعة من الفئات التي تختلف من حيث الأداء والتجهيزات، وتبدأ أسعار الفئة الأساسية من 449,100 ريال سعودي، بينما يصل سعر نسخة الكوبيه الأساسية إلى 455,600 ريال.

كما تبدأ فئة Black Edition من 507,800 ريال، في حين تسجل نسخة الكوبيه منها 514,900 ريال، أما فئة E-Hybrid الهجينة فتبدأ من 519,300 ريال، بينما تصل أسعار Cayenne S إلى 525,000 ريال، ونسخة S E-Hybrid إلى 565,800 ريال.

وتبدأ أسعار Cayenne GTS من 620,400 ريال، مقابل 621,200 ريال لفئة GTS Coupé، بينما تصل نسخة Turbo E-Hybrid إلى 810,100 ريال، وترتفع إلى 816,900 ريال لنسخة الكوبيه، أما الفئة الأعلى أداءً ضمن التشكيلة، وهي Turbo GT، فتبدأ أسعارها من 967,400 ريال سعودي.