تكنولوجيا وسيارات

شاهد| بورشه ماكان الكهربائية 2026 الجديدة

إبراهيم القادري

أعلنت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه ماكان موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي ماكان لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتنافس العديد من الإصدارات منها، بولستار 4، وبي إم دبليو iX3، وأودي Q6 e-tron ، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

مواصفات بورشه ماكان موديل 2026 الكهربائية

زودت سيارة بورشه ماكان موديل 2026 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية بـ شبك تبريد تقليدي ضخم واستبدلته بمقدمة منخفضة انسيابية مدمجة، وبها مصابيح أمامية بتقنية LED مقسمة إلى جزأين علوي يضم أشرطة الإضاءة النهارية الرباعية الشهيرة لبورشه، وسفلي مدمج في الصداد للصدمات، وبها خط سقف مائل شبيه بسيارات الكوبيه وينحدر بسلاسة نحو الخلف ليمنحها وقفة هجومية عريضة، وبها عجلات رياضية ضخمة مقاس 20 بوصة والتي تسهم في تحسين راحة القيادة وامتصاص صدمات الحفر، وبها من الخلف شريط إضاءة ممتد بكامل العرض يعمل بتقنية ثلاثية الأبعاد .

بالاضافة إلي ان سيارة بورشه ماكان موديل 2026 الكهربائية بها، مقاعد رياضية منخفضة ومصممة خصيصاً لتمنح السائق وضعية قيادة مثالية أشبه بسيارات الصالون الرياضية، وتتميز لوحة القيادة بوجود شاشة عدادات رقمية منحنية مقاس 12.6 بوصة أمام السائق، وشاشة عرض مركزية مقاس 10.9 بوصة مدمجة بأناقة داخل التابلوه، وبها شاشة تعلم بالمس أمام الراكب الأمامي تتيح له مشاهدة الأفلام دون إزعاج السائق، وبها أزرار مادية حقيقية للتحكم في نظام التكييف .

محرك بورشه ماكان موديل 2026 الكهربائية

تنتج سيارة بورشه ماكان موديل 2026 قوة 355 حصان، وبها عزم دوران 415 نيوتن/متر، وتتارسع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوي غلي 220 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 640 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة بورشه ماكان موديل 2026 محرك اخر ينتج قوة 382 حصان، وعزم دوران 479 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 240 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 610 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

سعر بورشه ماكان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بورشه ماكان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 322 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بورشه ماكان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 349 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة بورشه ماكان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 418 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة بورشه ماكان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 458 ألف ريال سعودي .

في العيد.. 3 طرق سحرية لتنظيف الممبارة بدون زفارة ولا مجهود

في عيد الأضحى .. أسرار تسوية اللحمة الضاني بدون زفارة

خطأ شائع في عيد الأضحى يُسبّب عسر الهضم فورًا .. احذر من ارتكابه

أخطاء تدمّر طعم اللحمة بعد الذ بح في عيد الأضحى .. تجنّبها

