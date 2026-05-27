قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول الرئيس السيسي لمسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الإدارية لأداء صلاة عيد الأضحى|فيديو
بث مباشر | بمشاركة الرئيس السيسي .. صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الإدارية
خالد الغندور يسخر من «زيزو» بعد تتويج الزمالك بالدوري
ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة عيد الأضحى؟.. 5 سُنن لا تعرفها
منتخب مصر للناشئين يختتم استعداداته لمواجهة تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا
هل يجوز نحر الأضحية قبل صلاة العيد؟.. أمين الفتوى يجيب
«أبو العينين» يُهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك
ماذا حدث في أول أيام عيد الأضحى؟ .. 4 قصص تتكرّر كل عام
«روبرتسون» يرفض عرض فناربخشة.. ويقترب من توتنهام بعد الرحيل عن ليفربول
بنجلاديش تطلب مساعدات من صندوق النقد بسبب حرب إيران
يسرا توجّه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح بعد رحيله من ليفربول .. ماذا قالت؟
دعاء أول أيام عيد الأضحى.. بـ3 كلمات ذنوبك لن تقطع رزقك أبدًا فردّده الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صفارات الرعب تدوي في شمال إسرائيل .. صواريخ من لبنان تهز كريات شمونة والمطلة

هجوم صاروخي
هجوم صاروخي
القسم الخارجي

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوم الأربعاء بدوي صفارات الإنذار في مناطق المطلة وكريات شمونة والمناطق المحيطة بها بشمال إسرائيل عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 31 شخصًا وإصابة 40 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من لبنان.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن العدو الإسرائيلي ارتكب في الغارات التي شنها في الساعات الاخيرة سلسلة مجازر أدت إلى 31 شهيدًا و40 جريحًا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في تصعيد عملياته ضد جنوب لبنان، بعد الهجمات التي شنها حزب الله على شمال إسرائيل باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة إلى جانب القصف الصاروخي.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته العسكرية في جنوب لبنان ويسيطر على مناطق استراتيجية.

وأضاف نتنياهو -خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل أمس الثلاثاء- أن الجيش يعمل على توسيع نطاق عملياته في لبنان وينشر قوات كبيرة على الأرض.

وبدأت القوات الإسرائيلية في القيام بعمليات خارج ما يُسمى بـ"الخط الأصفر"، الذي يحدد منطقة تمتد لمسافة 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، وهي المنطقة التي تحتلها إسرائيل بالفعل.

صفارات الرعب شمال إسرائيل صواريخ من لبنان دوي صفارات الإنذار إطلاق صواريخ من لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

الزمالك

«الكاف» يكشف شروط منح الرخصة الإفريقية للموسم الجديد .. ما موقف الزمالك؟

صلاة عيد الأضحى

موعد صلاة عيد الأضحى 2026.. هنصلي الساعة كام؟

كروان مشاكل

بسبب فيديو الصباحية .. القبض على «كروان مشاكل» في الإسكندرية

أحمد حسن

قرار عاجل داخل الزمالك بشأن الصفقات

الحضري وزيزو

بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة

صورة تعبيرية

عقب هبوطه.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

الذهب

دون الـ 6800 .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

المتهمين

ضبط قائدي "توك توك" بالسير برعونة عكس الإتجاه بالإسماعيلية

الواقعة

المتهمة سيدة.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة التعدي لخلافات الميراث

المتوفى

مصرع وإصابة شخصين فى مشاجرة بين طرفين بطوخ

بالصور

لعزومات عيد الأضحى 2026 .. تتبيلة الريش المشوية مثل المطاعم

طريقة عمل الريش المشوية
طريقة عمل الريش المشوية
طريقة عمل الريش المشوية

في العيد.. 3 طرق سحرية لتنظيف الممبارة بدون زفارة ولا مجهود

حيل سحرية لتنظيف الممبار بسرعة
حيل سحرية لتنظيف الممبار بسرعة
حيل سحرية لتنظيف الممبار بسرعة

في عيد الأضحى .. أسرار تسوية اللحمة الضاني بدون زفارة

طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة
طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة
طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة

خطأ شائع في عيد الأضحى يُسبّب عسر الهضم فورًا .. احذر من ارتكابه

لماذا تسبب اللحوم الحمراء ألم المعدة؟
لماذا تسبب اللحوم الحمراء ألم المعدة؟
لماذا تسبب اللحوم الحمراء ألم المعدة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد