صفارات الرعب تدوي في شمال إسرائيل .. صواريخ من لبنان تهز كريات شمونة والمطلة

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوم الأربعاء بدوي صفارات الإنذار في مناطق المطلة وكريات شمونة والمناطق المحيطة بها بشمال إسرائيل عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن العدو الإسرائيلي ارتكب في الغارات التي شنها في الساعات الاخيرة سلسلة مجازر أدت إلى 31 شهيدًا و40 جريحًا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في تصعيد عملياته ضد جنوب لبنان، بعد الهجمات التي شنها حزب الله على شمال إسرائيل باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة إلى جانب القصف الصاروخي.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته العسكرية في جنوب لبنان ويسيطر على مناطق استراتيجية.

وأضاف نتنياهو -خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل أمس الثلاثاء- أن الجيش يعمل على توسيع نطاق عملياته في لبنان وينشر قوات كبيرة على الأرض.

وبدأت القوات الإسرائيلية في القيام بعمليات خارج ما يُسمى بـ"الخط الأصفر"، الذي يحدد منطقة تمتد لمسافة 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، وهي المنطقة التي تحتلها إسرائيل بالفعل.