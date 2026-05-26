مصرع وإصابة شخصين فى مشاجرة بين طرفين بطوخ

شهدت قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ، قبيل أذان المغرب، مشاجرة بين طرفين أسفرت عن مصرع شخص وإصابة شقيقه بإصابات خطيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب مشاجرة بقرية أجهور الكبرى بين كل من حمادة رمضان سرور وشقيقه إسلام رمضان سرور من طرف أول، وأحمد عواد عبدالفتاح من الطرف الثاني.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع حمادة رمضان سرور، بينما أُصيب شقيقه إسلام رمضان سرور وتم نقله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج.

وفرّ الطرف الثاني من موقع الحادث، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه وكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.