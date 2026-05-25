قبل العيد.. حملة موسعة على الأسواق ومحال الجزارة بالقليوبية

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، حملة مكبرة للتفتيش على محال الجزارة وأماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بمدينة بنها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وشاركت في الحملة الأجهزة التنفيذية والرقابية، حيث جرى التنسيق بين مجلس مدينة بنها، ومديرية الطب البيطري بالقليوبية برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل الوزارة، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين، وهيئة سلامة الغذاء، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية وضبط المخالفات.

وضمت الحملة كلًا من وليد الشهاوي، وخالد منصور مدير إدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك، والدكتورة أمل عبدالقوي وكيل مديرية التموين، والدكتور عفيفي إبراهيم مدير إدارة المجازر، والدكتور أيمن هشام رئيس قسم التفتيش بمديرية الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب كميات من مصنعات اللحوم «لانشون» ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي مضبوطات بلغت نحو 800 كيلو جرام.

وأكدت نائب محافظ القليوبية استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق ومحال بيع اللحوم والسلع الغذائية، لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء اللحوم والأسماك خلال الفترة الحالية.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن المخالفات المضبوطة.