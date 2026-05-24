قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن يثير الجدل بشأن موقف الأهلي من أزمة الرخصة الأفريقية للزمالك
في عيد ميلاده.. محمد رمضان لجمهوره: أنتوا أهلي وكل حاجة في حياتي
ارتفاع محدود.. أسعار الذهب في مصر الآن
أسطورة لاتعرف المستحيل.. محمود فايز: فخور بأنني كنت جزءًا من رحلة محمد صلاح
كارثة تهز العمار بالقليوبية.. ذبابة الفاكهة تدمر المشمش وخسائر فادحة للفلاحين
رئيس الوفد يُشكل لجنة للإشراف على انتخابات لجان محافظة الغربية
مهيب عبد الهادي: شيكو بانزا يرى أن الأهلي سبب تتويج الزمالك بالدوري
هل يجوز إخراج زكاة المال المتأخرة على أقساط؟.. أمين الفتوى يجيب
محمد صلاح رفقة عائلته في ملعب أنفيلد عقب توديع جماهير ليفربول وزملائه
محمد عمر يطالب الأهلي بالتعاقد مع مدير فني بمواصفات مانويل جوزيه
حزب الله يهاجم عدة مواقع لجيش الاحتلال بمحلقة أبابيل الانقضاضية
مدير مرصد الذهب: ركود يهدد سوق المشغولات الذهبية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كارثة تهز العمار بالقليوبية.. ذبابة الفاكهة تدمر المشمش وخسائر فادحة للفلاحين

كارثة تضرب المشمش في العمار.. ذبابة الفاكهة تُفسد المحصول والمزارعون غاضبون
كارثة تضرب المشمش في العمار.. ذبابة الفاكهة تُفسد المحصول والمزارعون غاضبون
إسراء عبدالمطلب

شهدت قرية «العمار الكبرى» التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية حالة من الغضب والاستياء بين مزارعي المشمش، بعد تعرض المحصول هذا العام لخسائر كبيرة نتيجة انتشار عدد من الآفات الزراعية، في مقدمتها «ذبابة الفاكهة» ومرض «البياض» و«العنكبوت»، وسط اتهامات متزايدة بضعف كفاءة بعض المبيدات المتداولة في الأسواق، والتي يقول المزارعون إنها فشلت في حماية الأشجار من الإصابة وأدت إلى تراجع الإنتاج بصورة غير مسبوقة.

ذبابة الفاكهة: دورة حياتها وأضرارها ونصائح للتخلص منها ...

مصدر الدخل الرئيسي

يعد محصول المشمش المصدر الرئيسي للدخل في قرية عمار، إذ تعتمد عليه مئات الأسر في تغطية نفقات المعيشة وسداد الديون وتجهيز الأبناء للزواج، إلا أن الموسم الحالي جاء مخيبًا للآمال بعد انخفاض الإنتاجية بنسب تراوحت بين 30 و40% مقارنة بالعام الماضي، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة لأصحاب الأراضي الزراعية.

وأشار عدد من المزارعين إلى أن الأزمة لا تتوقف عند تراجع الإنتاج فقط، بل تمتد إلى ارتفاع تكلفة الزراعة نفسها، سواء في أسعار المبيدات أو الأسمدة أو العمالة، ما ضاعف حجم الأعباء المالية عليهم، خاصة أن كثيرين يعتمدون على الاستدانة قبل موسم الحصاد أملاً في تحقيق عائد يساعدهم على سداد التزاماتهم السنوية.

كما انتقد الأهالي غياب الإرشاد الزراعي، مؤكدين أن الجهات المعنية لا تقدم ندوات أو حملات توعية كافية لمساعدة المزارعين على مواجهة الأمراض التي تضرب المحصول، مطالبين بتشديد الرقابة على سوق المبيدات، والتأكد من جودة المنتجات المتداولة، إلى جانب توفير دعم فني حقيقي للمزارعين لحماية محصول المشمش الذي يمثل مصدر رزق رئيسيًا لأهالي القرية.

ذبابة الفاكهة: دورة حياتها وأضرارها ونصائح للتخلص منها ...

خسائر كبيرة للمزارعين

من جانبه، قال محمد بدر، أحد مزارعي قرية العمار، أن موسم المشمش الحالي شهد تراجعًا حادًا في الإنتاج، ما تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين الذين يعتمدون على المحصول كمصدر دخل أساسي لأسرهم. 

وأضاف بدر، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن الأشجار تعرضت لإصابات متعددة، أبرزها الذبابة والعنكبوت والبياض، موضحًا أنه استخدم عدة أنواع من المبيدات الزراعية، في محاولة لإنقاذ المحصول، إلا أن النتائج جاءت محدودة ولم تحقق السيطرة المطلوبة على الآفات. 

كما أشار إلى أن بعض المزارعين لديهم مخاوف بشأن جودة المبيدات المتداولة، مع تزايد الشكوى من ضعف فعاليتها خلال الموسم الحالي.

ولفت إلى أن المزارعين يعانون من غياب الإرشاد الزراعي والدعم الفني، مؤكدًا أن الجهات المعنية لا تنظم ندوات توعوية تساعدهم على مواجهة الأمراض التي تهدد المحاصيل، وعلى رأسها المشمش.

وأضاف أن أغلب أهالي المنطقة يعتمدون على هذا المحصول لسداد الديون وتغطية نفقات المعيشة، بينما يضطر كثير منهم للاستدانة قبل الحصاد على أمل تعويضها من عائد الموسم، إلا أن ضعف الإنتاج هذا العام وضعهم أمام أزمة اقتصادية صعبة.

أخطر الآفات التي تهدد المحاصيل

أكد الدكتور حسن مهدي، الأستاذ بكلية الزراعة، أن ذباب الفاكهة يُعد من أخطر الآفات التي تهدد عددًا كبيرًا من المحاصيل الزراعية، خاصة الفواكه سريعة التلف مثل المشمش والخوخ والمانجو والجوافة، لما يسببه من خسائر مباشرة تؤثر على جودة الإنتاج وكمياته، إلى جانب تراجع القيمة التسويقية للثمار المصابة.

وأضاف مهدي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن التأثير الأكبر لهذه الحشرة لا يرتبط فقط بالثقوب التي تتركها الإناث أثناء وضع البيض، وإنما يبدأ مع نشاط اليرقات داخل الثمار، حيث تتغذى على الأنسجة الداخلية للثمرة، ما يؤدي إلى تلفها بشكل تدريجي وظهور علامات التعفن عليها، فضلًا عن تساقط نسبة كبيرة من المحصول قبل اكتمال نضجه.

وأضاف أن الثقوب التي تُحدثها اليرقات أثناء خروجها من الثمار تساعد على دخول الفطريات والبكتيريا المسببة للتعفن، وهو ما يضاعف حجم الخسائر الزراعية ويؤدي إلى تدهور جودة المحصول بشكل سريع، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال مواسم الإنتاج.

وشدد على أن مواجهة ذباب الفاكهة تتطلب متابعة دورية للمزارع، مع سرعة التعامل مع الثمار المصابة واتباع برامج مكافحة متكاملة تعتمد على الأساليب العلمية الحديثة، مؤكدًا أن الإهمال في السيطرة على الآفة قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين وتراجع إنتاجية المحاصيل بصورة ملحوظة.

العمار العمار الكبرى القليوبية ذبابة الفاكهة البياض العنكبوت قرية عمار المشمش محصول المشمش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

مصطفي محمد

أنا تحت أمره.. أول تعليق لـ مصطفي محمد بعد مفاوضات إنتقاله للزمالك

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

خلال اجتماعه بمجلس الجامعة.. رئيس جامعة طنطا يستعرض جهود الكليات والقطاعات في تطوير المنظومات التعليمية والبحثية والخدمية

جهود جامعية

منصة جامعة أسوان للتسويق الرقمي ترى النور قريبا.. نافذة عالمية لتسويق إبداعات الطلاب والخريجين ودعم الهوية الأسوانية

جانب من الاجتماع

في اجتماع تنسيقي بأسوان.. وضع ضوابط استخدام الأرصفة لإعادة الانضباط بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري

بالصور

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

فيديو

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد