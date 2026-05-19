قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم الحوثيين: جاهزون عسكريا لأي تصعيد أمريكي ضد إيران
ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي
أتربة وأمطار.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من شمال البلاد حتى الصعيد
تحذير من السعودية.. تأشيرات الزيارة لا تبيح لحاملها أداء فريضة الحج
أذكار أوصى بها النبي في العشر من ذي الحجة.. اغتنمها خلال أعظم أيام الدنيا
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟
وزير الدولة للإعلام يلتقي رؤساء قنوات وشبكات ماسبيرو.. اليوم
ابتعدوا فورا.. الاحتلال يصدر إنذارا عاجلا لسكان المعشوق بجنوب لبنان
لا نشعر بالقلق.. الزمالك يكشف تطورات موقف القيد وصفقات الموسم الجديد
ترامب: أطلعت إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم على إيران
من يتوج بطلا؟.. هشام حنفي يكشف السيناريوهات المحتملة لصراع الدوري المشتعل
أعمال لها ثواب الحج.. عبادات صالحة تنال بها الأجر العظيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خيار صحي ممتاز.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش؟

المشمش
المشمش
ريهام قدري

يعد المشمش من أبرز الفواكه الصيفية التي يقبل عليها الكثيرون خلال فصل الصيف، ليس فقط لطعمه الحلو والمنعش، ولكن أيضًا لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة تجعل منه فاكهة ذات قيمة صحية عالية.

يحتوي المشمش على مجموعة من الفيتامينات الأساسية، أبرزها فيتامين A وفيتامين C، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا مهمًا في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يساهم في تقوية جهاز المناعة ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض الموسمية.

كما يتميز المشمش بكونه مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من فرص الإصابة بالإمساك ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، خاصة عند تناوله بشكل معتدل ضمن النظام الغذائي اليومي.

وفيما يتعلق بصحة القلب، يحتوي المشمش على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على صحة عضلة القلب والأوعية الدموية، ويقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم عند تناوله ضمن نظام غذائي صحي.

ولا يقتصر دور المشمش على ذلك فقط، بل يمتد ليشمل دعم صحة البشرة والعينين، حيث يساعد فيتامين A على تحسين النظر والحفاظ على صحة العين، بينما تساهم مضادات الأكسدة في منح البشرة مظهرًا أكثر نضارة وتقليل علامات الإجهاد والتقدم في العمر.

ويؤكد خبراء التغذية أن إدخال المشمش ضمن النظام الغذائي اليومي يمكن أن يكون مفيدًا، لكن يُنصح دائمًا بتناوله باعتدال، لأن الإفراط فيه قد يؤدي إلى بعض الاضطرابات الهضمية البسيطة مثل الانتفاخ أو الإسهال نتيجة زيادة الألياف.

كما يُنبه الخبراء إلى ضرورة الانتباه عند تناول بذور المشمش وعدم الإفراط فيها، لأنها قد تحتوي على مركبات لا يُنصح بالإكثار منها دون إشراف طبي.

وفي النهاية، يظل المشمش خيارًا صحيًا ممتازًا خلال فصل الصيف، يجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الغذائية، مما يجعله من الفواكه المفضلة على موائد الكثير من الأسر.

المشمش فوائد المشمش مشمش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

صورة تعبيرية

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

مايكروسوفت

استجابة لغضب المستخدمين.. قرار من مايكروسوفت بخصوص ويندوز 11

تسلا موديل Y

زيادة جديدة في أسعار سيارات تسلا موديل Y بالسوق الأمريكية

سامسونج

لأول مرة في تاريخ الهواتف.. سامسونج تطور ذاكرة "HBM" خارقة لتسريع الذكاء الاصطناعي

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد