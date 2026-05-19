أحمد حسن مكي: موقف الاتحاد السكندري صعب بالدوري وضغط المباريات وراء تراجع النتائج

أكد أحمد حسن مكي مدرب فريق الاتحاد السكندري، أن موقف الفريق أصبح معقدًا في جدول ترتيب الدوري، في ظل تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح مكي في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي هاني حتحوت، أن الضغوط الكبيرة التي يعاني منها اللاعبون كانت سببًا رئيسيًا في انخفاض مستوى الفريق، مشيرًا إلى أن اللعب تحت ضغط مستمر أثر بشكل واضح على الأداء والنتائج.

وأضاف أن سلسلة النتائج السلبية تسببت في حالة من التوتر داخل غرفة ملابس الفريق، وهو ما يتطلب مزيدًا من التركيز والعمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تصحيح المسار وتحسين وضع الاتحاد السكندري في جدول المسابقة.