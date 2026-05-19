لجنة اسكاوتنج الأهلي بدأت تسلم أعمالها.. شركة "نورشيلاند" تقود إعادة الهيكلة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي بدأ خطوات جديدة لإعادة هيكلة قطاع الكرة داخل النادي، بالتعاون مع الشركة المسؤولة عن إدارة نادي نوردشيلاند الدنماركي.

وقال شبانة، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "لجنة الاسكاوتنج في الأهلي بدأت العمل بالفعل، وأنيس بوجلبان تسلم مهام عمله برفقة أحمد فوزي، كما بدأ عصام سراج، مدير التعاقدات، مباشرة مهامه داخل النادي".

وأضاف: "الشركة التي تدير نادي نوردشيلاند هي التي تتولى عملية إعادة الهيكلة داخل قطاع الكرة بالنادي الأهلي".

وتابع: "الأهلي يعمل حاليًا على بناء فريق الكرة من جديد، من خلال ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، وبالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي".