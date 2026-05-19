حقوق عين شمس تنظم ندوة دولية حول "النظام القضائي الصيني"

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة قانونية بعنوان "النظام القضائي الصيني"، والتي تأتي تجسيداً للتعاون المشترك بين الكلية والنيابة العامة الصينية والنيابة العامة المصرية، وتهدف إلى تسليط الضوء على الآليات والنظم القضائية الدولية وتبادل الخبرات القانونية بين الجانبين.

يأتي هذا الحدث من تنظيم مكتب التعاون الدولي بالكلية، تحت إشراف الدكتور أحمد فتحي خليفة مدير المكتب، والدكتورة بسمة عادل السن نائب مدير المكتب، تعزيزاً للدور الأكاديمي والريادي للكلية في الانفتاح على الأنظمة القانونية العالمية.

تُقام فعاليات الندوة يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026، في تمام الساعة الثالثة عصراً، بمدرج كلية الحقوق الجديد