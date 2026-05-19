قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير من السعودية.. تأشيرات الزيارة لا تبيح لحاملها أداء فريضة الحج
أذكار أوصى بها النبي في العشر من ذي الحجة.. اغتنمها خلال أعظم أيام الدنيا
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟
وزير الدولة للإعلام يلتقي رؤساء قنوات وشبكات ماسبيرو.. اليوم
ابتعدوا فورا.. الاحتلال يصدر إنذارا عاجلا لسكان المعشوق بجنوب لبنان
لا نشعر بالقلق.. الزمالك يكشف تطورات موقف القيد وصفقات الموسم الجديد
ترامب: أطلعت إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم على إيران
من يتوج بطلا؟.. هشام حنفي يكشف السيناريوهات المحتملة لصراع الدوري المشتعل
أعمال لها ثواب الحج.. عبادات صالحة تنال بها الأجر العظيم
موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي
ترامب: يبدو أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
مقــتل 5 أشخاص في إطلاق نار بمسجد في سان دييجو الأمريكية.. وترامب: أمر مروع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري يطلب تمديد إعارة عمر الساعي.. والأهلي ينتظر موقف المعارين

عمر الساعي
عمر الساعي
رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تطورات جديدة تخص مستقبل عمر الساعي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى النادي المصري، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب خلال الموسم الحالي مع الفريق البورسعيدي.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته في برنامج “ستاد المحور”، أن إدارة المصري البورسعيدي تقدمت بطلب رسمي إلى الأهلي من أجل تجديد إعارة عمر الساعي لموسم إضافي، في ظل القناعة الكبيرة بإمكانات اللاعب الفنية، ورغبة الجهاز الفني في استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأشار إلى أن اللاعب نجح في لفت الأنظار منذ انضمامه إلى المصري، بعدما قدم مستويات قوية ساهمت في زيادة الاعتماد عليه بشكل مستمر، وهو ما دفع إدارة النادي للتحرك مبكرًا لحسم ملف استمراره قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موافقة مبدئية من الأهلي

وأكد الغندور أن إدارة الأهلي لا تمانع بشكل مبدئي فكرة تمديد إعارة عمر الساعي، خاصة أن اللاعب يحصل على فرصة للمشاركة بشكل أكبر مع المصري، الأمر الذي يساعده على اكتساب المزيد من الخبرات والتطور الفني.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي يرون أن استمرار اللاعب في المشاركة بصورة منتظمة يعد أمرًا مهمًا في هذه المرحلة، خصوصًا مع صعوبة حصوله على فرصة كاملة داخل صفوف الفريق الأحمر في ظل المنافسة القوية بين اللاعبين.

تأجيل الحسم النهائي

ورغم الموافقة المبدئية، قررت إدارة الأهلي تأجيل القرار النهائي بشأن مستقبل عمر الساعي لحين الانتهاء من تقييم جميع اللاعبين المعارين، بالإضافة إلى حسم احتياجات الفريق الفنية للموسم الجديد.

ويأتي ذلك في إطار خطة الإدارة لإعادة ترتيب القائمة وتحديد الأسماء التي ستعود للفريق، بجانب اللاعبين الذين سيستمرون خارج النادي سواء بالإعارة أو البيع النهائي، قبل إعلان القرار الرسمي الخاص بمستقبل عمر الساعي

عمر الساعي اخبار الرياضة دورى نايل المصرى البورسعيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

صورة تعبيرية

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

القاهرة تدشن "قسم بحوث فكر شي جين بينغ الدبلوماسي"

تقارب مصري صيني.. إطلاق وحدة دراسات فكر شي جين بينغ والنسخة العربية لـ العالم المعاصر

رئيسة ايرلندا

رئيسة أيرلندا تشيد بشقيقتها المعتقلة على متن أسطول الحرية المتجه إلى غزة

هانتا

فيروس قاتل يضرب أمريكا مجددًا.. وفاة شخص بـ"هانتا" بعد تعرضه لقوارض

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد