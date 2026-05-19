المصري يطلب تمديد إعارة عمر الساعي.. والأهلي ينتظر موقف المعارين

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تطورات جديدة تخص مستقبل عمر الساعي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى النادي المصري، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب خلال الموسم الحالي مع الفريق البورسعيدي.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته في برنامج “ستاد المحور”، أن إدارة المصري البورسعيدي تقدمت بطلب رسمي إلى الأهلي من أجل تجديد إعارة عمر الساعي لموسم إضافي، في ظل القناعة الكبيرة بإمكانات اللاعب الفنية، ورغبة الجهاز الفني في استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأشار إلى أن اللاعب نجح في لفت الأنظار منذ انضمامه إلى المصري، بعدما قدم مستويات قوية ساهمت في زيادة الاعتماد عليه بشكل مستمر، وهو ما دفع إدارة النادي للتحرك مبكرًا لحسم ملف استمراره قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موافقة مبدئية من الأهلي

وأكد الغندور أن إدارة الأهلي لا تمانع بشكل مبدئي فكرة تمديد إعارة عمر الساعي، خاصة أن اللاعب يحصل على فرصة للمشاركة بشكل أكبر مع المصري، الأمر الذي يساعده على اكتساب المزيد من الخبرات والتطور الفني.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي يرون أن استمرار اللاعب في المشاركة بصورة منتظمة يعد أمرًا مهمًا في هذه المرحلة، خصوصًا مع صعوبة حصوله على فرصة كاملة داخل صفوف الفريق الأحمر في ظل المنافسة القوية بين اللاعبين.

تأجيل الحسم النهائي

ورغم الموافقة المبدئية، قررت إدارة الأهلي تأجيل القرار النهائي بشأن مستقبل عمر الساعي لحين الانتهاء من تقييم جميع اللاعبين المعارين، بالإضافة إلى حسم احتياجات الفريق الفنية للموسم الجديد.

ويأتي ذلك في إطار خطة الإدارة لإعادة ترتيب القائمة وتحديد الأسماء التي ستعود للفريق، بجانب اللاعبين الذين سيستمرون خارج النادي سواء بالإعارة أو البيع النهائي، قبل إعلان القرار الرسمي الخاص بمستقبل عمر الساعي