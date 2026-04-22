مهمة صعبة لـ المصري البورسعيدي أمام إنبي اليوم في بطولة الدوري

يستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهة منافسه إنبي اليوم، الأربعاء، على ملعب الجيش بمدينة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة المصري وإنبي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، الأربعاء، وتذاع عبر قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ويسعى عماد النحاس، المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، لتحقيق الفوز وتحقيق 3 نقاط هامة للعودة للمنافسة على المربع الذهبي والحفاظ على أمل التواجد في البطولات الأفريقية.

ويحاول فريق إنبي تحسين مركزه في جدول ترتيب بطولة الدوري والحفاظ على حظوظ التواجد في المنافسه على التواجد في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 32 نقطة، فيما جاء إنبي في المركز السابع برصيد 30 نقطة.