الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد برامج علاجية للتلاميذ “الضعاف دراسياً” في المرحلة الابتدائية ، وذلك في نهاية العام الدراسي فور انتهاء امتحانات صفوف النقل 2026 ، على أن تستمر حتى 31 أغسطس 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن تنفيذ البرامج العلاجية يتم تحت اشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية ، ويكون على إدارة المدرسة إخطار ولي الامر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في الإجتياز من عدمه

شروط نجاح تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط نجاح تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026 التي على أساسها سيسمح لهم بالإنتقال إلى الصف الأعلى العام الدراسي القادم .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نجاح تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026 تتمثل في :

  • حضور التلاميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين
  • أداء التقييم المبدئي والنهائي

 لن يُنقل الطالب للصف الأعلى في هذه الحالة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حالة عدم حضور أي تلميذ هذه النسبة وعدم اجتيازه للتقييم النهائي ، لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد حضور واجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة

وبدأت المدارس الاثنين الماضي الموافق 20 ابريل 2026 ، عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 .

جاء ذلك تنفيذاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التي قررت أن يكون موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 ، من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026

و حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

جدير بالذكر أنه بناءا على القرار الوزاري 136 لسنة 2024 والخاص بنظام الدراسة والتقييم لتلاميذ المرحلة البدائية وتطبق المادة الرابعة لنظام التقييم بالصفين الأول والثاني الابتدائي ،ويقوم نظام التقييم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلاميذ عن طريق المهام الفردية والجماعية بأنواعها (التحريرية - الشفهية - المهارية)

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

