هيكسر الدنيا .. محمد فضل يهنئ وائل جمعة بمنصب مدير الكرة بالأهلي ويشيد بخبراته الكبيرة

أشاد محمد فضل، نجم النادي الأهلي السابق، بتعيين وائل جمعة مديرًا للكرة داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الاختيار موفق ويُعد إضافة قوية للجهاز الفني والإداري للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال فضل، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج “الكلام المظبوط”، إن وائل جمعة يمتلك شخصية قوية وخبرات كبيرة تؤهله للنجاح في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، مضيفًا: “ألف مبروك.. اختيار صائب وإضافة كبيرة جدًا للنادي الأهلي، وأمامه تحدٍ كبير لكنه قادر عليه وإن شاء الله يكسر الدنيا”.

وفي سياق طريف، وجّه محمد فضل نصيحة مازحة لوائل جمعة، قائلًا: “لو جالك رنة تليفون أو رسالة وطلع إسلام صادق، متردش عليه.. اعمله بلوك”، مؤكدًا أن حديثه جاء من باب الدعابة والمزاح مع زميله السابق.