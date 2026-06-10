أوضة اللبس الأبرز.. 4 مطبات في انتظار وائل جمعة بالأهلي

يبدأ وائل جمعة مهمته مديرًا للكرة بالنادي الأهلي وسط عدد من الملفات المهمة التي تنتظر الحسم قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل سعي الإدارة لإعادة ترتيب أوضاع الفريق على المستويين الفني والإداري.

ويأتي ملف إعادة الانضباط داخل غرفة الملابس على رأس الأولويات، بعدما شهدت الفترة الماضية العديد من التحديات المتعلقة بإدارة الفريق والحفاظ على حالة الاستقرار بين اللاعبين.

كما ينتظر مدير الكرة الجديد حسم ملف اللاعبين المعارين، من خلال تقييم العناصر التي انتهت إعارتها واتخاذ القرار بشأن عودتها أو استمرارها خارج النادي وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني.

ويُعد تجديد عقود اللاعبين التي أوشكت على الانتهاء من أبرز الملفات المطروحة، لضمان الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتجنب رحيل أي عنصر مؤثر خلال الفترة المقبلة.

وفي الجانب الفني، يبرز ملف التعاقد مع صفقات قوية، خاصة في مركز المهاجم، ضمن أولويات الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم الخط الأمامي وزيادة الفاعلية الهجومية استعدادًا للمنافسات المحلية والقارية.