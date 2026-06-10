الأهلي يرحب بعودة وائل جمعة مديرا للكرة استعدادا للموسم الجديد

رحب النادي الأهلي بعودة نجمه ومدافعه الدولي السابق وائل جمعة لتولي منصب مدير الكرة، ضمن الجهاز الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لوائل جمعة بقميص الأهلي، مرفقة برسالة ترحيب جاء فيها: "مرحبًا بعودتك.. أهلًا بك في بيتك"، في إشارة إلى عودته لتولي أحد أهم المناصب الإدارية داخل الفريق.

كما أعلن النادي أن جمعة باشر مهام عمله رسميًا، حيث نشر صورًا من داخل مكتبه بمقر النادي، إيذانًا بانطلاق مهمته الجديدة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وتعد هذه التجربة الثانية لوائل جمعة في منصب مدير الكرة بالأهلي، بعدما شغل المنصب عقب اعتزاله مباشرة خلال موسم 2013-2014، قبل أن يتجه للعمل محللًا رياضيًا في قنوات "بي إن سبورتس"، كما سبق له العمل مديرًا لمنتخب مصر ضمن الجهاز الفني الذي قاده البرتغالي كارلوس كيروش.

ويأتي تعيين وائل جمعة خلفًا لوليد صلاح الدين، الذي كان يشغل المنصب ضمن الجهاز الفني السابق بقيادة الدنماركي ييس توروب، قبل إجراء تغييرات شاملة على الجهاز الفني عقب نهاية الموسم.

وتأمل جماهير الأهلي أن تسهم خبرات وائل جمعة وشخصيته القيادية في فرض الانضباط داخل الفريق، ودعم الجهاز الفني لتحقيق طموحات النادي في المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الجديد.