محمد شبانة: حمزة عبدالكريم “عريس” ويعيش 3 مناسبات في يوم واحد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النجم الشاب حمزة عبدالكريم يعيش يومًا استثنائيًا يجمع بين أكثر من مناسبة سعيدة على المستويين الرياضي والشخصي، في ظل ما يحققه من نجاحات لافتة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح شبانة عبر برنامجه “نمبر وان”، أن اللاعب يحظى باهتمام كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم باعتباره أصغر لاعب مصري وعربي يشارك في كأس العالم عبر التاريخ، إلى جانب احتفالات أخرى ترتبط بتخرجه من مدرسته عبر تقنية “زوم”، في لفتة تعكس دعمه وتقديره لمسيرته.

وأضاف أن هناك تطورات مهمة على الصعيد الكروي، تتمثل في استعداد النادي الأهلي للإعلان عن تفعيل بند شراء اللاعب من نادي برشلونة، بعد تألقه مع فرق الشباب وانضمامه لمنتخب مصر في كأس العالم، وهو ما يعزز من مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة.