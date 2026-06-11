أعلن جيش الاحتلال، مقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1302 آخرين منذ تجدد القتال في لبنان مطلع مارس الماضي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ خلال الساعة الأخيرة سلسلة غارات على عدد من المناطق في جنوب لبنان، وتحديدًا في قضاء صور، فقد استهدفت إحدى الغارات بلدة دير قانون النهر، كما استهدفت غارة أخرى بلدة العباسية في القضاء نفسه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ذلك يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تصعيدًا تدريجيًا في عملياته العسكرية، فكنا قد تحدثنا في آخر مداخلة عن تراجع وتيرة العمليات، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بعودة التصعيد بشكل متدرج في الجنوب اللبناني.