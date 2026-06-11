حزب الله يستهدف بالصواريخ جنودا إسرائيليين في بلدة طيرحرفا بـ لبنان

محمد على

أفادت تقارير إعلامية بشن الاحتلال غارة من مسيرة على مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان.

كما وشن الاحتلال غارة إسرائيلية على بلدة كفرجوز بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

فيما قال حزب الله باستهداف الاحتلال بالصواريخ وتجمعا لجنود وآليات إسرائيلية في محيط بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان.

وقال حزب الله أنه استهدف للمرة الثانية بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في محيط بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان.

وذكر حزب الله: تصدينا لمسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في أجواء إقليم التفاح جنوبي لبنان وأجبرناها على التراجع.

كما ذكر حزب الله أنه استهدف بالمسيرات موقع نمر الجمل الإسرائيلي المستحدث في جنوبي لبنان.