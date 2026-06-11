قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتوقيت القاهرة.. مواعيد مباريات الجولة الأولى في مونديال 2026
مرموش ودوكو يتصدران المشهد.. صدامات منتظرة بين نجوم الأندية في كأس العالم 2026
كلمة "إن شاء الله" تثير أزمة بين منتخب الجزائر والأرجنتين في المونديال
عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات
أول رد من تعليم القليوبية حول وفاة مدير عقب مشادة مع مدير إدارة الخصوص
بعد تصالح الطرفين.. إخلاء سبيل أطراف مشاجرة لجنة الشهادة الإعدادية بقنا
إيران تتحدى: نمتلك قدرات عسكرية أكبر مقارنة بالأيام الأولى للحرب
نائب حماة الوطن: سداد كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية إنجاز مالي غير مسبوق
قبل ضربة البداية.. ألمانيا تتربع على عرش الانتصارات الأوروبية في كأس العالم
وفاة شقيق الفنانة فادية عبدالغني .. وهذا موعد ومكان الجنازة
الرئيس الإريتري يشيد بالعاصمة الجديدة: أحد أبرز معالم القرن ونموذج ملهم للتنمية العمرانية
رئيس صحة النواب يكشف لـ"صدى البلد" مصير أزمة التكليف لخريجي المهن الطبية.. فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر واليونان تعززان شراكتهما الإستراتيجية وتنسقان بشأن أزمات المنطقة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج و "جيورجوس جيرابيتريتيس" وزير الخارجية اليوناني يوم الخميس ١١ يونيو، في إطار التواصل الدورى لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية ولتبادل الرؤي بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

ثمن الوزيران عمق العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، ورحبا بالتطور الذى تشهده العلاقات لاسيما بعد ترفيعها لمستوى الشراكة الاستراتيجية. 

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتوسيع أطر التعاون الثنائي، مثمناً دعم اليونان لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة.

تطرق الاتصال أيضاً إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض وزير الخارجية الاتصالات والجهود المصرية المكثفة الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، مؤكداً دعم مصر للمسار  التفاوضي الامريكى - الايرانى. ومن جانبه، أعرب وزير خارجية اليونان عن تقدير بلاده للجهود الدؤوبة التى تبذلها مصر لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد.

من ناحية اخرى، تبادل الوزيران الرؤى بشأن تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مسلطاً الضوء على أهمية مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية.

كما تناول الاتصال الأوضاع فى ليبيا، حيث شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها، وتوحيد المؤسسات الليبية، وضرورة التوصل إلى حل ليبي–ليبي شامل يحقق تطلعات الشعب الليبي ويحافظ على سيادته، ومؤكداً أهمية مواصلة الجهود لدفع المسار السياسي في ليبيا بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن.

واتفق الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي جيورجوس جيرابيتريتيس التعاون الاقتصادي الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

الأهلي

رحيل حارس مرمى.. بشير التابعي يكشف كواليس جلسته مع سيد عبدالحفيظ عن عموتة والراحلين عن الأهلي

ترشيحاتنا

وائل كفوري

وائل كفوري يستعد لإطلاق أغنية جديدة "سارقلي عمري" بهذا الموعد

بيرين سات

القبض على الممثلة التركية بيرين سات

in the Hat

ماجد الكدواني وحاتم صلاح يقودان النسخة العربية من The Cat in the Hat

بالصور

وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجنة تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

تنظيم معرض ملابس لدعم أهالي 6 قرى بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد