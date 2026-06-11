رئيسة الوزراء الإيطالية: علينا مواصلة دعم كييف والضغط على روسيا

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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم /الخميس/، إنه يتعين على أوروبا مواصلة دعمها لكييف ومواصلة الضغط على موسكو؛ مؤكدة أنه لهذا السبب تدعم حكومتها حزمة العقوبات الأخيرة المفروضة على موسكو.

وأضافت ميلوني -في كلمتها أمام مجلس النواب اليوم الخميس قبل قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل- ندعم الدفاع عن أوكرانيا؛ وموقفنا ثابت لا يتغير".

وأشارت إلى أن "دعم كييف ومواصلة الضغط على موسكو السبيل الوحيد لفتح جولة جديدة من المفاوضات لهذا السبب ندعم حزمة العقوبات الأوروبية العشرين".

وأضافت أن أوروبا بحاجة إلى "تحديد شخصية تتمتع بسلطة" لتمثيلها في أية محادثات مستقبلية محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.