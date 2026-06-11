الخارجية السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

أكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت.

أضافت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تدعو إلى التهدئة وتجنب التصعيد وتغليب الحكمة بالعودة إلى العمل الدبلوماسي.

تابعت الخارجية السعودية أن المملكة تدعو إلى استكمال المفاوضات التي ترعاها باكستان وما رافقها من جهود لدولة قطر.

فيما قالت وزارة الخارجية الكويتية أنها تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على الكويت.

أضافت الخارجية الكويتية: نؤكد احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها.

تابعت الخارجية الكويتية: تكرار الاعتداءات الإيرانية يعكس نهجا عدوانيا منظما لن تقبل به الكويت أو تتهاون حياله.

فيما أكد مجلس التعاون الخليجي أن أمين عام المجلس يدين تكرار الهجمات الإيرانية الغادرة على البحرين والكويت والأردن.