السعودية تُدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

أدانت المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات، تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت واستمرار الاعتداءات على سيادة الدول الشقيقة بما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.



وذكرت وزارة الخارجية السعودية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس - أن المملكة تدعو إلى التهدئة وتجنب التصعيد وتغليب الحكمة بالعودة إلى العمل الدبلوماسي واستكمال المفاوضات البناءة التي ترعاها باكستان وما رافقها من جهود قطر بما يجنب المنطقة وشعوبها تبعات العودة إلى الحرب ويساهم في استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.