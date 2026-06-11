"الخارجية الكويتية": تكرار الاعتداءات الإيرانية السافرة يعكس نهجًا عدوانيًا منظمًا لن تقبل به

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت، والتي كان آخرها اليوم.

وأكدت الخارجية الكويتية أن تكرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس نهجا عدوانيا منظما، وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون حياله، فضلا عن أنه يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وجددت التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية.