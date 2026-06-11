نجم دولة التلاوة.. محمد القلاجي يحصد المركز الأول في مسابقة كربلاء للقرآن الكريم

هنأ القارئ بالإذاعة والتليفزيون ونائب شيخ عموم المقارئ المصرية عبد الفتاح الطاروطي، نجم دولة التلاوة الشيخ محمد القلاجي، بعد حصوله على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة كربلاء الدولية للقرآن الكريم.

ونشر الشيخ الطاروطي عبر حسابه على موقع “فيسبوك” صورة جمعته بالقلاجي، معبرًا عن فخره بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه تلميذه، واصفًا إياه بأنه “فخر معهد الطاروطي”.

وأضاف في منشوره: «كل التهاني والتبريكات للابن الحبيب الشيخ محمد القلاجي، فخر معهد الطاروطي، وذلك لحصوله على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة كربلاء الدولية للقرآن الكريم، وذلك بترشيح من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم، خالص التهاني والتبريكات».

واختتم الطاروطي تهنئته بتمنياته للشيخ محمد القلاجي بمزيد من التقدم والنجاح في مسيرته القرآنية.