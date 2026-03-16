ملحمة الدفاع الجوي.. السعودية تسحق وتدمر 70 صاروخا و450 مسيرة
الودية الثانية.. إعلان تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام تنزانيا
رسائل حاسمة من الرئيس السيسي: أمن الخليج من أمن مصر
تعيينه مديرا فنيا .. قرار عاجل في الزمالك يخص نجم الفريق
التصعيد العسكري يعزل إسرائيل جويًّا.. شركات الطيران تمدد إلغاء الرحلات
نقيب الإعلاميين: أحمد موسى إعلامي ناجح يتمتع بانضباط يعمل بمهنية عالية
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول العربية والحفاظ على مقدرات شعوبها
أرخص خروجة في عيد الفطر
هجرة جماعية للشمس وآلاف النجوم من قلب درب التبانة .. ماذا حدث؟
للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى
وسط نيران الحرب.. مباحثات مباشرة بين مبعوث ترامب ووزير الخارجية الإيراني
لو إنت منهم ملكش إجازة.. الفئات المحرومة من عطلة عيد الفطر 2026
ديني

مخسرناش وكسبنا محبتكم.. أول تعليق من محمد القلاجي بعد نتيجة دولة التلاوة

محمد القلاجي
محمد القلاجي
محمد شحتة

علَّق المتسابق محمد القلاجي، على عدم فوزه في مسابقة دولة التلاوة، والتي تم الإعلان عن الفائزين فيها اليوم، ضمن احتفالية ليلة القدر، والتي نظمتها وزارة الأوقاف.

وقال أحمد القلاجي، والد الطفل محمد، على صفحته: “الحمد لله على قضائه.. إحنا ما خسرناش في المسابقة، بالعكس، كفاية علينا كسبنا محبتكم، واشتراكنا في المسابقة، ووصولنا إلى المرحلة النهائية إنجاز في هذه المرحلة العمرية”.

وأضاف أحمد القلاجي، “هذه البداية، ونسأل الله التوفيق في القادم، وأبارك لزملائي وإخوتي نجوم دولة التلاوة جميعهم، ونخص بالذكر، الفائزون في الموسم الأول، كما أتقدم بالشكر لكل من دعمني وساندني في هذه المسابقة”.

واستطرد: “كما أتقدم بالشكر لبرنامج دولة التلاوة والقائمين عليه جميعهم، وكل من ساهم في هذا العمل المبارك من الشركة المتحدة، والشكر موصول لوزارة الأوقاف وعلى رأسها الدكتور أسامة الأزهري علي هذا الجهد المبذول.. حفظ الله مصر قيادة وشعبا.. ورمضان كريم وكل عام وحضراتكم جميعا بألف خير”.

تكريم الرئيس السيسي للفائزين بدولة التلاوة

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفائزين بالمسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، ودولة التلاوة، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم الإثنين.

ووجه الرئيس السيسي، خلال احتفال ليلة القدر، الشكر للشركات التي أسهمت في تقديم الجوائز لمسابقة «دولة التلاوة» في موسها الأول.

نتائج مسابقة دولة التلاوة

في مسار الترتيل.. فاز بالمركز الأول، وبجائزة قدرها مليون جنيه مع تسجيل القرآن الكريم بصوته وبثه على قناة “مصر قرآن كريم”: المتسابق أشرف سيف صالح عبد الله.

وفي مسار التجويد.. فاز بالمركز الأول، وبجائزة قدرها مليون جنيه، مع تسجيل القرآن الكريم بصوته وبثه على قناة "مصر قرآن كريم": المتسابق محمد محمد كامل عبد الحميد.

وفي مسار تصويت الجمهور.. فاز بتصويت الجمهور وبجائزة قدرها مليون جنيه: المتسابق عمر علي عوض محمد.

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

إيران

خبير : تحركات الرئيس ووزير الخارجية رسالة دعم قوية لدول الخليج في مواجهة التهديدات الإيرانية

عادل السنهوري

تحرك دبلوماسي مصري واسع لاحتواء التوتر الإقليمي واتصالات مكثفة مع عدة عواصم

وزير الخارجية

لمواجهة التحديات الراهنة.. وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن مصرية إلى سلطان عمان

بالصور

للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى

محمد حماد يواصل تميزه في الحلقة 12 من "فرصة أخيرة"

محمد حماد
محمد حماد
محمد حماد

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

سمكة ذهبية
سمكة ذهبية
سمكة ذهبية

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

فيديو

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

تصريحات محمود عزب

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب : في رمضان

وائل الغول

وائل الغول يكتب: معضلة الهدف التالي.. من ستهاجم إسرائيل بعد إيران؟

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتقان العاطفي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: في عيدها .. تحية للدبلوماسية المصرية

المزيد