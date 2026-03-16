مخسرناش وكسبنا محبتكم.. أول تعليق من محمد القلاجي بعد نتيجة دولة التلاوة

علَّق المتسابق محمد القلاجي، على عدم فوزه في مسابقة دولة التلاوة، والتي تم الإعلان عن الفائزين فيها اليوم، ضمن احتفالية ليلة القدر، والتي نظمتها وزارة الأوقاف.

وقال أحمد القلاجي، والد الطفل محمد، على صفحته: “الحمد لله على قضائه.. إحنا ما خسرناش في المسابقة، بالعكس، كفاية علينا كسبنا محبتكم، واشتراكنا في المسابقة، ووصولنا إلى المرحلة النهائية إنجاز في هذه المرحلة العمرية”.

وأضاف أحمد القلاجي، “هذه البداية، ونسأل الله التوفيق في القادم، وأبارك لزملائي وإخوتي نجوم دولة التلاوة جميعهم، ونخص بالذكر، الفائزون في الموسم الأول، كما أتقدم بالشكر لكل من دعمني وساندني في هذه المسابقة”.

واستطرد: “كما أتقدم بالشكر لبرنامج دولة التلاوة والقائمين عليه جميعهم، وكل من ساهم في هذا العمل المبارك من الشركة المتحدة، والشكر موصول لوزارة الأوقاف وعلى رأسها الدكتور أسامة الأزهري علي هذا الجهد المبذول.. حفظ الله مصر قيادة وشعبا.. ورمضان كريم وكل عام وحضراتكم جميعا بألف خير”.

تكريم الرئيس السيسي للفائزين بدولة التلاوة

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفائزين بالمسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، ودولة التلاوة، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم الإثنين.

ووجه الرئيس السيسي، خلال احتفال ليلة القدر، الشكر للشركات التي أسهمت في تقديم الجوائز لمسابقة «دولة التلاوة» في موسها الأول.

نتائج مسابقة دولة التلاوة

في مسار الترتيل.. فاز بالمركز الأول، وبجائزة قدرها مليون جنيه مع تسجيل القرآن الكريم بصوته وبثه على قناة “مصر قرآن كريم”: المتسابق أشرف سيف صالح عبد الله.

وفي مسار التجويد.. فاز بالمركز الأول، وبجائزة قدرها مليون جنيه، مع تسجيل القرآن الكريم بصوته وبثه على قناة "مصر قرآن كريم": المتسابق محمد محمد كامل عبد الحميد.

وفي مسار تصويت الجمهور.. فاز بتصويت الجمهور وبجائزة قدرها مليون جنيه: المتسابق عمر علي عوض محمد.