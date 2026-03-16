أول تعليق من القارئ محمد أحمد حسن بعد خسارته دولة التلاوة

علق القارئ محمد أحمد حسن، على خسارة لقب دولة التلاوة، وذلك عقب إعلان الفائزين بمسابقة دولة التلاوة.



وكتب محمد أحمد حسن عبر فيسبوك: "الحمد لله على نعمة القرآن، تلك النعمة العظيمة التي شرّفنا الله بالانتساب إليها، وجعل لنا نصيبًا من خدمته وتلاوته، يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإخواني الكرام الذين شاركونا في مسابقة دولة التلاوة، فقد كانت أيامًا مباركة اجتمعنا فيها على كتاب الله، نتنافس في تلاوته ونتقارب ببركته، في أجواء يملؤها الاحترام والمحبة.



وتابع: وإن كانت طبيعة المسابقات أن يكون فيها فائز بالمراكز، فإن أهل القرآن يدركون أن القرب من كتاب الله هو الفوز الحقيقي؛ فكل من عاش مع القرآن تلاوةً وتدبرًا وعملاً فهو الفائز بحق، ونسأل الله أن يبارك في جميع المتسابقين، وأن يزيدهم توفيقًا ورفعة، وأن يجعل القرآن العظيم نورًا لقلوبنا، وهدىً في حياتنا، وشفيعًا لنا يوم نلقاه، كما نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إقامة هذه المسابقة المباركة، سائلين الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم، وأن يديم الجهود المبذولة في خدمة كتابه الكريم".

وفاز أشرف سيد بالمركز الأول في الترتيل، في برنامج دولة التلاوة.