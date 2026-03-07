هل يحصل محمد أحمد حسن على 80 ألف جنيه؟.. والدته: ادعاءات كاذبة

كشفت والدة القارئ محمد أحمد حسن، أحد نجوم دولة التلاوة، حقيقة الشائعات المنتشرة حوله بشأن المطالبة بمبالغ مالية كبيرة لإمامة المصلين والقراءة في المساجد.

وقالت والدة محمد أحمد حسن، لـ"صدى البلد"، إن هذه الأخبار غير صحيحة وأن المبالغ المتداولة مبالغ فيها جدا ولا يتم تقاضيها مطلقا، منوهة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطهم في بث شائعات تنال من قيمة الشيخ محمد أحمد حسن.

شائعات عن الشيخ محمد أحمد حسن

وأوضحت أن الشيخ محمد أحمد حسن، لا يهتم بهذه الشائعات؛ لأنها ادعاءات كاذبة، كما أن المحبين له ردوا على هذه الشائعات وأنصفوا الشيخ محمد.

وتابعت: الشيخ محمد أحمد حسن، حينما يذهب للقراءة في مكان معين، فإنه يتكبد عناء السفر ومشقتها ويحتاج لسيارة تنقله ونفقات له ولمرافقيه في هذه الرحلة لأنها من ذوي البصيرة ويحتاج إلى من يعينه على عناء السفر والقيام بشئونه.

ووشهدت الأيام الماضية تداول أنباء بشأن تقاضي الشيخ محمد أحمد حسن، مبالغ مالية تقدر بـ 80 ألف جنيه؛ للقراءة في المناسبات الدينية، وكذلك طلب والد الطفل محمد القلاجي مبلغ 25 ألف جنيه للقراءة في المناسبات الدينية، مما تبين أن هذه الادعاءات كاذبة وعلى غير الحقيقة.