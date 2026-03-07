قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري: استهدفنا قواعد الظفرة وعلي السالم وإقليم كردستان والأراضي المحتلة
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق إدفو - مرسى علم
لجنة الحكام تعلن أطقم إدارة مباريات السبت في الدوري الممتاز
رباعية الهلال في شباك النجمة تعزز موقعه بجدول الدوري السعودي
أهلي جدة يهزم الاتحاد بثلاثية ويحسم ديربي جدة في الدوري السعودي
هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة
استعدادا للتصفيات الأفريقية.. منتخب الناشئين يتعادل وديا مع النصر 2005
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة السابعة عشرة من رمضان.. صور
محمد صلاح يتخطى على واين روني في سجل الأهداف مع ليفربول
ترامب: قضينا على البحرية الإيرانية.. ونقوم بعمل جيد جدا في طهران
لمحبي السيارات الفاخرة.. ماذا تقدم بنتلي كونتيننتال GT؟
هل يحصل محمد أحمد حسن على 80 ألف جنيه؟.. والدته: ادعاءات كاذبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يحصل محمد أحمد حسن على 80 ألف جنيه؟.. والدته: ادعاءات كاذبة

القارئ محمد أحمد حسن
القارئ محمد أحمد حسن
محمد شحتة

كشفت والدة القارئ محمد أحمد حسن، أحد نجوم دولة التلاوة، حقيقة الشائعات المنتشرة حوله بشأن المطالبة بمبالغ مالية كبيرة لإمامة المصلين والقراءة في المساجد.

وقالت والدة محمد أحمد حسن، لـ"صدى البلد"، إن هذه الأخبار غير صحيحة وأن المبالغ المتداولة مبالغ فيها جدا ولا يتم تقاضيها مطلقا، منوهة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطهم في بث شائعات تنال من قيمة الشيخ محمد أحمد حسن.

شائعات عن الشيخ محمد أحمد حسن

وأوضحت أن الشيخ محمد أحمد حسن، لا يهتم بهذه الشائعات؛ لأنها ادعاءات كاذبة، كما أن المحبين له ردوا على هذه الشائعات وأنصفوا الشيخ محمد.

وتابعت: الشيخ محمد أحمد حسن، حينما يذهب للقراءة في مكان معين، فإنه يتكبد عناء السفر ومشقتها ويحتاج لسيارة تنقله ونفقات له ولمرافقيه في هذه الرحلة لأنها من ذوي البصيرة ويحتاج إلى من يعينه على عناء السفر والقيام بشئونه.

ووشهدت الأيام الماضية تداول أنباء بشأن تقاضي الشيخ محمد أحمد حسن، مبالغ مالية تقدر بـ 80 ألف جنيه؛ للقراءة في المناسبات الدينية، وكذلك طلب والد الطفل محمد القلاجي مبلغ 25 ألف جنيه للقراءة في المناسبات الدينية، مما تبين أن هذه الادعاءات كاذبة وعلى غير الحقيقة.

