تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد يجب أن تكون على سفرتك في رمضان

يعد فقر الدم من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها بعض الأشخاص، خاصة النساء، نتيجة نقص الحديد في الجسم. وخلال شهر رمضان قد تزداد احتمالية نقص الحديد بسبب تغير العادات الغذائية، وقلة تناول الأطعمة الغنية بالمعادن، ما قد يؤدي إلى الشعور بالتعب والدوار وضعف التركيز.

ويؤكد خبراء التغذية أن الحل ليس معقدًا، فإدخال أطعمة غنية بالحديد إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في الوقاية من فقر الدم ودعم صحة الجسم خلال الصيام.

لماذا الحديد مهم للجسم؟

الحديد عنصر أساسي يساعد في إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والمسؤول عن نقل الأكسجين إلى أنحاء الجسم. وعندما ينخفض مستوى الحديد، قد يشعر الإنسان بالتعب والضعف وضيق التنفس.

ولهذا فإن الحفاظ على مستوى جيد من الحديد خلال رمضان يساعد على تقليل الشعور بالإرهاق ودعم الطاقة طوال اليوم.

أطعمة غنية بالحديد يجب تناولها

هناك العديد من الأطعمة الطبيعية التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد، ويمكن إضافتها بسهولة إلى وجبتي الإفطار والسحور. ومن أهمها:

1- اللحوم الحمراء

تعد اللحوم الحمراء من أفضل مصادر الحديد، حيث يحتوي الحديد الموجود فيها على نوع يسهل امتصاصه من الجسم. لذلك ينصح بتناول كمية معتدلة من اللحوم ضمن وجبة الإفطار.

2- الكبد

الكبد من الأطعمة الغنية جدًا بالحديد، ويمكن تناوله مرة أو مرتين في الأسبوع. فهو مصدر جيد للمعادن ويساعد في دعم مستويات الحديد في الجسم.

3- البقوليات

تحتوي البقوليات مثل العدس والفول والحمص على نسبة جيدة من الحديد، بالإضافة إلى الألياف التي تساعد على تحسين الهضم. ويمكن إدخالها في وجبات رمضان كطبق جانبي مفيد.

4- الخضروات الورقية

الخضروات الورقية مثل السبانخ والبقدونس من المصادر النباتية الغنية بالحديد. وعلى الرغم من أن الحديد النباتي لا يُمتص بنفس كفاءة الحديد الحيواني، إلا أن تناوله بانتظام يساهم في دعم مستويات الحديد.

5- المكسرات والبذور

المكسرات مثل اللوز والجوز وبذور السمسم تحتوي على الحديد والعناصر الغذائية المهمة. ويمكن تناولها كوجبة خفيفة بين الإفطار والسحور.

كيف تزيد امتصاص الحديد؟

تناول الأطعمة الغنية بالحديد وحده قد لا يكون كافيًا، لأن امتصاص الحديد يحتاج إلى بعض العوامل المساعدة. ومن أهم النصائح:

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والفلفل، لأنها تساعد على امتصاص الحديد.

تجنب شرب الشاي أو القهوة مباشرة بعد الطعام، لأنهما قد يقللان من امتصاص الحديد.

دمج مصادر الحديد النباتية مع مصادر غنية بفيتامين سي.

أعراض نقص الحديد

قد لا ينتبه البعض إلى نقص الحديد في الجسم، لكن هناك علامات يمكن أن تشير إلى المشكلة، منها:

الشعور بالتعب المستمر.

شحوب البشرة.

الدوار.

ضعف التركيز.

تساقط الشعر.

وفي حال استمرار هذه الأعراض، ينصح باستشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

نصائح غذائية في رمضان

للحفاظ على مستوى الحديد والصحة العامة خلال رمضان، ينصح خبراء التغذية بما يلي:

تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والخضروات.

شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

إدخال الأطعمة الغنية بالحديد إلى النظام الغذائي.

تجنب الإفراط في الحلويات والأطعمة الدسمة.