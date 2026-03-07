وزيرة التضامن: نقدر دور مؤسسة الأهلي في دعم غزة ومشروع 100بيت بالمحافظات

أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للدور المجتمعي الذي يقوم به النادي الأهلي من خلال إطلاق مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، مؤكدة دعم الوزارة للمبادرات الإنسانية التي تستهدف خدمة فئات المجتمع المختلفة.

ووجهت وزيرة التضامن الشكر لمجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكذلك مجلس أمناء المؤسسة، تقديرًا للجهود الكبيرة التي تبذل لإطلاق مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية والعمل على دعم شريحة واسعة من أبناء المجتمع المصري.

وأشادت مايا مرسي بالعمل الذي بدأته مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية منذ اليوم الأول لإطلاقها، خاصة مشروع «100 بيت» الذي يعد من أولى المبادرات التي تسعى المؤسسة لتنفيذها ضمن خطتها لخدمة المجتمع.

كما أثنت على فكرة «بيت الأهلي» التي تقوم على إنشاء 100 منزل في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستدعم المشروع بتوفير 9 منازل ضمن المبادرة، بما يسهم في خدمة أبناء الوطن من الرياضيين والشباب والسيدات، وكذلك «القادرون باختلاف» وغيرهم من الفئات المستهدفة بالمشروع.

وأشادت وزيرة التضامن كذلك بالقوافل الغذائية والمساعدات الإنسانية التي أرسلتها مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية إلى أهالي قطاع غزة، موجهة الشكر لكل القائمين على هذه الجهود الإنسانية.

وشهدت احتفالية الإطلاق الرسمي لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية حضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة، من بينهم جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب عدد من رموز الرياضة المصرية مثل الكابتن حسن شحاتة والكابتن علي أبو جريشة ومحمد رشوان أسطورة الجودو.

وتهدف مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية إلى تعزيز الدور المجتمعي للنادي من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، تحت شعار «الأهلي للجميع».

كما تنفذ المؤسسة خطة عمل تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية في القاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، خاصة خلال شهر شهر رمضان، بما يسهم في توسيع نطاق المبادرات الإنسانية والخدمية التي يقدمها النادي للمجتمع.