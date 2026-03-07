قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الحلم في رمضان من فعل الشيطان؟.. انتبه لـ21 حقيقة عن الجاثوم
عالمي.. أسامة حسن يشيد بتألق حارس مرمى الزمالك أمام الاتحاد
سعر أشهر عيار ذهب يسجل 7170 جنيه اليوم السبت 7-3-2026
الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ..غدا
أيمن الجميل: ما يهمني هو العمل والإنجاز وليس الألقاب الرنانة
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
تحذيرات أمريكية من استهداف فنادق يرتادها أجانب في العراق
إمام مسجد السيدة زينب : رمضان شهد أعظم الانتصارات في تاريخ المسلمين
سقوط مسيرة قرب معسكر قوات البشمركة بالسليمانية في كردستان
خالد طلعت يشيد بأداء المدرب معتمد جمال: محترم ومجتهد وشاطر
صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات
إيران توجه نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة: طهران تتعرض لعدوان غير مبرر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزيرة التضامن: نقدر دور مؤسسة الأهلي في دعم غزة ومشروع 100بيت بالمحافظات

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للدور المجتمعي الذي يقوم به النادي الأهلي من خلال إطلاق مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، مؤكدة دعم الوزارة للمبادرات الإنسانية التي تستهدف خدمة فئات المجتمع المختلفة.

ووجهت وزيرة التضامن الشكر لمجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكذلك مجلس أمناء المؤسسة، تقديرًا للجهود الكبيرة التي تبذل لإطلاق مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية والعمل على دعم شريحة واسعة من أبناء المجتمع المصري.

وأشادت مايا مرسي بالعمل الذي بدأته مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية منذ اليوم الأول لإطلاقها، خاصة مشروع «100 بيت» الذي يعد من أولى المبادرات التي تسعى المؤسسة لتنفيذها ضمن خطتها لخدمة المجتمع.

كما أثنت على فكرة «بيت الأهلي» التي تقوم على إنشاء 100 منزل في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستدعم المشروع بتوفير 9 منازل ضمن المبادرة، بما يسهم في خدمة أبناء الوطن من الرياضيين والشباب والسيدات، وكذلك «القادرون باختلاف» وغيرهم من الفئات المستهدفة بالمشروع.

وأشادت وزيرة التضامن كذلك بالقوافل الغذائية والمساعدات الإنسانية التي أرسلتها مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية إلى أهالي قطاع غزة، موجهة الشكر لكل القائمين على هذه الجهود الإنسانية.

وشهدت احتفالية الإطلاق الرسمي لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية حضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة، من بينهم جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب عدد من رموز الرياضة المصرية مثل الكابتن حسن شحاتة والكابتن علي أبو جريشة ومحمد رشوان أسطورة الجودو.

وتهدف مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية إلى تعزيز الدور المجتمعي للنادي من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، تحت شعار «الأهلي للجميع».

كما تنفذ المؤسسة خطة عمل تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية في القاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، خاصة خلال شهر شهر رمضان، بما يسهم في توسيع نطاق المبادرات الإنسانية والخدمية التي يقدمها النادي للمجتمع.

الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة دورى نايل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

ديانج

مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا

زيزو

خالد الغندور يعلق على لقطة انفعال زيزو بعد استبداله أما المقاولون.. ماذا قال؟

صورة أرشيفية

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟ خبير يوضح سيناريوهات ما بعد تخطي النفط 100 دولار

ايمن يونس

هدف كوميدي.. أيمن يونس يشكك في فوز الأهلي على المقاولون

ترشيحاتنا

مسلسل درش

مسلسل درش الحلقة 17.. مصطفى شعبان يعاني من نوبات الاكتئاب والفصام

سحور الحريري

تيكا هم .. ليلة طربية لنجوم الأغنية في سحور الحريري |صور

كريم محمود عبدالعزيز

مسلسل المتر سمير الحلقة 2 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل فى صراع جديد بسبب قضية إثبات نسب

بالصور

أطباء: مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد يجب أن تكون على سفرتك في رمضان

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد

مشروب سحري قبل النوم يحميك من الإمساك في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف السر

الأمساك
الأمساك
الأمساك

7 علامات في جسمك تكشف أنك لا تشرب ماء كافيا في رمضان.. أخصائي تغذية يوضح

العطش
العطش
العطش

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد