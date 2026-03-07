قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوقات الصلاة اليوم 17 رمضان.. موعد الإفطار في مصر والدول العربية
اجتماع استثنائي يناقش توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي خلال الحروب والأزمات
عمرو الدردير يثير الجدل بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري.. ماذا قال؟
أخبار السيارات| أسعار 5 عربيات اقتصادية في مصر بدون زيادة.. مواصفات فيراري F80 بالسعر.. تسلا تقدم Model Y العائلية
استدعاء مزيد من عناصر الحرس الوطني واحتياط الجيش الأمريكي بسبب حرب إيران
السعودية.. استهداف حقل شيبة وقاعدة الأمير سلطان الجوية بـ4 مسيرات وصاروخين
روسيا : أوروبا تواجه انهيارا في قطاع الطاقة بسبب أزمة الشرق الأوسط
الأردن .. الدفاعات الحوية تسقط 4 مسيرات في مدينة إربد
إسلام صادق: فوز صعب للزمالك أمام الاتحاد السكندري يحافظ به على الصدارة
ألبينا تشوق لطرح طراز جديد مستوحى من أيقونة BMW X7
ما يجب فعله على من أفطر متعمدًا في نهار رمضان بلا عذر.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انطلاق محادثات بين موسكو وواشنطن بشأن تخفيف عقوبات النفط الروسي

النفط الروسي
النفط الروسي
أ ش أ

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، اليوم /السبت/، إنه يناقش مع الولايات المتحدة مسألة تخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي، وذلك في أعقاب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي حول احتمال تخفيف القيود.

وكتب دميترييف - على منصة "إكس" تعليقًا على التصريح – "نناقش هذا مع الولايات المتحدة، لأن العقوبات الغربية أثبتت أنها تلحق ضررًا بالاقتصاد العالمي". وفق وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد صرح بأن السلطات الأمريكية قد تتجه إلى مزيد من تخفيف العقوبات على النفط الروسي في ظل التطورات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

كما أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن واشنطن سمحت للهند بمواصلة مشتريات النفط الروسي لضمان استمرار عمل مصافي النفط في جنوب آسيا، في ظل توقف الملاحة عبر مضيق هرمز.

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت النفط الروسي كيريل دميترييف الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

زيزو

خالد الغندور يعلق على لقطة انفعال زيزو بعد استبداله أما المقاولون.. ماذا قال؟

صورة أرشيفية

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟ خبير يوضح سيناريوهات ما بعد تخطي النفط 100 دولار

مصر للطيران

مصر للطيران تعلق رسميا على جدل ارتفاع أسعار التذاكر لـ دبي والدمام

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 7-3-2026

وزير المالية

لأول مرة.. المالية : السماح بإسقاط دين الضريبة العقارية لهذه الحالات

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

ترشيحاتنا

كريم فهمي

تحرش.. كريم فهمي يكشف أسرار عمله في طب الأسنان

السيدة زينب

"باب رزق".. السيدة نفيسة حفيدة النبي التي اختارت مصر مثوى لها

كريم فهمي

كريم فهمي: من أحلامي أني أكتب للفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز ومنى شلبي

بالصور

أطباء: مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد يجب أن تكون على سفرتك في رمضان

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد

مشروب سحري قبل النوم يحميك من الإمساك في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف السر

الأمساك
الأمساك
الأمساك

7 علامات في جسمك تكشف أنك لا تشرب ماء كافيا في رمضان.. أخصائي تغذية يوضح

العطش
العطش
العطش

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد