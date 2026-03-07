قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيناس مكي تكشف عن تحول جذري في شخصية رشيدة بمسلسل الضحايا
ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مارس
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-3-2026
مسابقة للطلاب في الطاقة الجديدة والمتجددة.. البحث العلمي تعلن التفاصيل
نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة
الحرس الثوري ينتظر تواجد القوات الأمريكية بمضيق هرمز
بشرى سارة للموظفين.. تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2026
230 قنبلة..جيش الاحتلال: ضرب مصنع صواريخ سري إيراني تحت الأرض
مباحث طهطا تكشف هوية فتاة صدمها قطار داخل محطة سكة حديد بسوهاج
ما جزاء من يعفو ويتسامح فى الدنيا والآخرة؟.. الإفتاء تجيب
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إشادة من البيت الأبيض.. ترامب يصف الأهلي بالنادي الموهوب بشكل لا يُصدق والافضل في مصر

دونالد ترامب وليونيل ميسي
دونالد ترامب وليونيل ميسي
أحمد العيسوي

في مشهد لافت داخل البيت الأبيض، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعثة نادي إنتر ميامي الأمريكي وعلى رأسها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الأوروجوياني لويس سواريز، وذلك احتفالًا بتتويج الفريق بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم.


ورغم أن الحفل خُصص لتكريم الفريق الأمريكي، فإن تصريحات ترامب حملت إشادة خاصة بنادٍ عربي عريق، وهو النادي الأهلي المصري، الذي حضر اسمه بقوة خلال حديث الرئيس الأمريكي عن مسيرة إنتر ميامي في البطولة.

إشادة خاصة بالأهلي المصري

وخلال كلمته في حفل التكريم، استعرض دونالد ترامب مشوار فريق إنتر ميامي في دور المجموعات من البطولة التي أقيمت في شهر يونيو الماضي، متوقفًا عند إحدى المباريات المهمة التي خاضها الفريق خلال المنافسات.

وأشار ترامب إلى مواجهة إنتر ميامي مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن الفريق الأمريكي واجه منافسًا قويًا يتمتع بقدرات فنية كبيرة.
وقال الرئيس الأمريكي: "لقد تعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر، وهو نادٍ موهوب بشكل لا يصدق"، في إشارة واضحة إلى مكانة النادي الأهلي وقيمته الفنية.

تقدير دولي لقوة الأهلي

تصريحات ترامب جاءت لتؤكد مرة أخرى المكانة الكبيرة التي يحظى بها النادي الأهلي على الساحة الدولية، حيث يُعد الفريق المصري من أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات في إفريقيا، كما يمتلك تاريخًا حافلًا بالمشاركات القارية والعالمية.

وتُبرز هذه الإشادة مدى الاحترام الذي يحظى به الأهلي خارج حدود القارة الإفريقية، خاصة بعد مشاركاته المتكررة في البطولات الدولية ومواجهاته مع أندية من مختلف أنحاء العالم.

الإشادة بأداء حارس المرمى

كما تطرق ترامب خلال حديثه إلى الأداء القوي الذي شهده اللقاء، مشيرًا إلى المستوى المميز الذي قدمه حارس المرمى المخضرم أوسكار أوستاري خلال المباراة، والذي كان له دور بارز في الحفاظ على نتيجة اللقاء.

إشادة بميسي ونجاحه في الدوري الأمريكي

وفي سياق آخر، حرص ترامب على توجيه كلمات خاصة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أن انتقاله إلى الدوري الأمريكي أحدث تأثيرًا كبيرًا وساهم في رفع مستوى المنافسة داخل البطولة.

وقال ترامب موجّهًا حديثه إلى ميسي:
"الكثير من اللاعبين العظماء يأتون إلى الدوري الأمريكي ويقدمون أداءً جيدًا، لكنهم لا يحققون الفوز، أما أنت يا ليو فقد أتيت تحت ضغوط هائلة ونجحت في تحقيق الانتصار، أنت الأفضل على الإطلاق."

 

ورغم أن الحفل كان احتفالًا بإنجاز إنتر ميامي ونجومه، فإن اسم النادي الأهلي فرض حضوره خلال كلمات الرئيس الأمريكي، في تأكيد جديد على المكانة الكبيرة التي يتمتع بها بطل مصر وإفريقيا في عالم كرة القدم، وعلى الاحترام الدولي الذي يحظى به بفضل تاريخه الحافل وإنجازاته المستمرة.

الأهلي ترامب إنتر ميامي لويس سواريز ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

صورة أرشيفية

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟ خبير يوضح سيناريوهات ما بعد تخطي النفط 100 دولار

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 7-3-2026

مصر للطيران

مصر للطيران تعلق رسميا على جدل ارتفاع أسعار التذاكر لـ دبي والدمام

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

جومانا مراد

آمنة ترفض الحديث مع والدها.. تصاعد أحداث الحلقة الثانية من مسلسل اللون الأزرق لـ جومانا مراد

الفنانة كوكا

فى ذكراها.. قصة معاناة كوكا مع مرض السرطان

حمدى غيث

فى ذكراه .. قصة رحيل حمدي غيث وتأثره نفسيا بوفاة شقيقه

بالصور

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى
بشرى
بشرى

انتبه لما تأكله.. أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد في الجسم وتزيد خطر الإصابة بالأنيميا

علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد

أطباء: مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد