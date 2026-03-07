إشادة من البيت الأبيض.. ترامب يصف الأهلي بالنادي الموهوب بشكل لا يُصدق والافضل في مصر

في مشهد لافت داخل البيت الأبيض، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعثة نادي إنتر ميامي الأمريكي وعلى رأسها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الأوروجوياني لويس سواريز، وذلك احتفالًا بتتويج الفريق بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم.



ورغم أن الحفل خُصص لتكريم الفريق الأمريكي، فإن تصريحات ترامب حملت إشادة خاصة بنادٍ عربي عريق، وهو النادي الأهلي المصري، الذي حضر اسمه بقوة خلال حديث الرئيس الأمريكي عن مسيرة إنتر ميامي في البطولة.

إشادة خاصة بالأهلي المصري

وخلال كلمته في حفل التكريم، استعرض دونالد ترامب مشوار فريق إنتر ميامي في دور المجموعات من البطولة التي أقيمت في شهر يونيو الماضي، متوقفًا عند إحدى المباريات المهمة التي خاضها الفريق خلال المنافسات.

وأشار ترامب إلى مواجهة إنتر ميامي مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن الفريق الأمريكي واجه منافسًا قويًا يتمتع بقدرات فنية كبيرة.

وقال الرئيس الأمريكي: "لقد تعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر، وهو نادٍ موهوب بشكل لا يصدق"، في إشارة واضحة إلى مكانة النادي الأهلي وقيمته الفنية.

تقدير دولي لقوة الأهلي

تصريحات ترامب جاءت لتؤكد مرة أخرى المكانة الكبيرة التي يحظى بها النادي الأهلي على الساحة الدولية، حيث يُعد الفريق المصري من أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات في إفريقيا، كما يمتلك تاريخًا حافلًا بالمشاركات القارية والعالمية.

وتُبرز هذه الإشادة مدى الاحترام الذي يحظى به الأهلي خارج حدود القارة الإفريقية، خاصة بعد مشاركاته المتكررة في البطولات الدولية ومواجهاته مع أندية من مختلف أنحاء العالم.

الإشادة بأداء حارس المرمى

كما تطرق ترامب خلال حديثه إلى الأداء القوي الذي شهده اللقاء، مشيرًا إلى المستوى المميز الذي قدمه حارس المرمى المخضرم أوسكار أوستاري خلال المباراة، والذي كان له دور بارز في الحفاظ على نتيجة اللقاء.

إشادة بميسي ونجاحه في الدوري الأمريكي

وفي سياق آخر، حرص ترامب على توجيه كلمات خاصة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أن انتقاله إلى الدوري الأمريكي أحدث تأثيرًا كبيرًا وساهم في رفع مستوى المنافسة داخل البطولة.

وقال ترامب موجّهًا حديثه إلى ميسي:

"الكثير من اللاعبين العظماء يأتون إلى الدوري الأمريكي ويقدمون أداءً جيدًا، لكنهم لا يحققون الفوز، أما أنت يا ليو فقد أتيت تحت ضغوط هائلة ونجحت في تحقيق الانتصار، أنت الأفضل على الإطلاق."

ورغم أن الحفل كان احتفالًا بإنجاز إنتر ميامي ونجومه، فإن اسم النادي الأهلي فرض حضوره خلال كلمات الرئيس الأمريكي، في تأكيد جديد على المكانة الكبيرة التي يتمتع بها بطل مصر وإفريقيا في عالم كرة القدم، وعلى الاحترام الدولي الذي يحظى به بفضل تاريخه الحافل وإنجازاته المستمرة.