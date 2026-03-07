أمريكا تطلق برنامج تأمين بـ20 مليار دولار لناقلات النفط عبر مضيق هرمز

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق برنامج لإعادة التأمين بقيمة 20 مليار دولار مخصص لناقلات النفط ووسائل النقل البحري، وذلك لتأمين تدفقات الطاقة وضمان عبور السفن عبر مضيق هرمز، في ظل التوترات العسكرية المتصاعدة مع إيران.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" أن البرنامج يهدف إلى توفير تغطية تأمينية ضد الخسائر التي قد تتعرض لها السفن أثناء إبحارها في المضيق، الذي يعد شريانا حيويا لتجارة الطاقة العالمية.

يأتي هذا الإجراء في وقت شهدت فيه أسعار النفط الخام الأمريكي ارتفاعا تجاوزت نسبته 12% خلال تعاملات الجمعة، ليتخطى حاجز الـ 90 دولارا للبرميل، مدفوعا بتعطل حركة ناقلات النفط في منطقة الخليج نتيجة النزاع الدائر، الأمر الذي دفع بعض دول المنطقة إلى خفض إنتاجها لتواضع قدرتها على التصدير عبر المضيق.

وبموجب الخطة، ستوفر مؤسسة التمويل الدولية للتنمية الأمريكية تغطية لإعادة التأمين تصل إلى 20 مليار دولار على أساس متجدد، بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية والقيادة المركزية للجيش الأمريكي لتنفيذ البرنامج.

من جانبه، صرح بن بلاك، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بأن الخطة تهدف إلى ضمان استمرار تدفق النفط والبنزين والغاز الطبيعي المسال ووقود الطائرات عبر مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية.

ويعد مضيق هرمز أهم ممر بحري لنقل النفط الخام في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من الاستهلاك العالمي من النفط، إضافة إلى ما يقرب من 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة ستوفر غطاء تأمينيا للسفن التجارية في الخليج العربي، مع إمكانية مرافقتها بحريا إذا استدعت الضرورة، وذلك في أعقاب استهداف عدة ناقلات منذ بدء الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية داخل إيران نهاية الأسبوع الماضي.

في المقابل، قال كبير محللي الشحن في شركة كبلر لتحليلات الطاقة وبيانات الشحن، مات رايت، إن التأمين لا يمثل المشكلة الرئيسية التي تواجه مالكي السفن حاليا، موضحا أن الناقلات تتجنب المرور عبر المضيق بسبب المخاوف المتعلقة بسلامتها المادية.

وأضاف أن عودة حركة الملاحة بشكل طبيعي تتطلب ثقة بأن قدرة إيران على مواصلة العمليات العسكرية قد تراجعت.