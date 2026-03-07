تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

كشفت شركة "تويوتا" عن استدعاء طوعي ضخم يشمل نحو 550,000 سيارة من طراز “هايلاندر” الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب خلل فني في مقاعد الصف الثاني قد يهدد سلامة الركاب.

وأوضحت التقارير الفنية أن المشكلة تكمن في آلية قفل مساند الظهر للمقاعد، والتي قد لا تثبت بشكل صحيح في مكانه؛ مما يزيد من مخاطر إصابة الركاب في حالة وقوع تصادم.

ويشمل هذا الاستدعاء الموديلات المنتجة بين عامي 2021 و2024، وهو ما يضع سمعة الشركة اليابانية المعروفة بالاعتمادية الفائقة تحت الاختبار مجددًا في مطلع عام 2026.

تفاصيل العيب المصنعي ومخاطر السلامة لركاب الصف الثاني

كشفت التحقيقات أن الخلل يتعلق بعدم قدرة المقاعد على تأمين الركاب بالشكل المطلوب أثناء الحوادث، حيث قد تتحرك مساند الظهر بشكل مفاجئ نتيجة فشل نظام القفل الداخلي.

وتأتي هذه الأزمة بعد عام واحد فقط من استدعاء مماثل شمل 55,000 سيارة من طراز “سيينا” لنفس السبب؛ مما يشير إلى وجود تحديات تقنية متكررة في تصميم مقاعد الصفوف الخلفية لسيارات تويوتا العائلية الكبيرة.

وأكدت الإدارة الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة أن هذا العيب الفني يقلل من كفاءة أحزمة الأمان ووسائل الحماية الأخرى؛ مما يجعل معالجته أمرًا حتميًا لضمان سلامة العائلات.

وتعهدت شركة تويوتا بتقديم كافة الإصلاحات اللازمة لجميع السيارات المتضررة بشكل مجاني تمامًا لدى الوكلاء المعتمدين.

وتتضمن عملية الإصلاح فحص آلية قفل المقعد واستبدال القطع التالفة أو تحديث النظام الميكانيكي لضمان الثبات الكامل.