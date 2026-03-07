الزراعة تطلق حزمة من الإجراءات الداعمة والخدمات المجانية لمربي الثروة الداجنة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 289 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 27 فبراير وحتى 5 مارس الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وخلال هذا الاسبوع افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، المعمل المركزي لفحص ومراقبة إنتاج وتصدير البطاطس، وذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، كما تفقدا أيضا المتحف الزراعي بالدقي، في جولة موسعة لمتابعة ما تم من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمتحف، والوقوف على خطة استقباله للزائرين خلال المرحلة المقبلة

وعقد فاروق، اجتماعا موسعا مع قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومسئولي الإنتاج والثروة والصحة الحيوانية بالوزارة، ومديري مديريات الطب البيطري بكافة محافظات الجمهورية؛ لمتابعة سير العمل وتحديد أولويات المرحلة المقبلة في ملف الثروة الحيوانية والداجنة، كما استقبل أيضا نوفل تلاحيق المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وفريج جيجان المدير القطري للصندوق في مصر؛ لبحث آفاق التعاون المشترك.



وشارك وزير الزراعة، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان؛ لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن العام المالي 2024-2025، كما استقبل محافظ مطروح؛ لبحث سبل تعزيز المشروعات التنموية الزراعية بالمحافظة، ويعث، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة

بينما افتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر "من سيزرع المليون"، والذي انطلق هذا العام تحت شعار "نحو زراعة آمنة ومستدامة"، كما كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لحماية الثروة الداجنة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.



كما نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التقرير الشهري للأنشطة البحثية والتنموية والخدمية التي نفذها مركز بحوث الصحراء، في مناطق عمله خاصة في سيناء ومطروح والمناطق الحدودية، خلال شهر فبراير، كذلك واصل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، أعمال التطهير بمحافظة الأقصر، وذلك تزامنا مع بدء موسم كسر محصول قصب السكر، كذلك أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تنفيذ سلسلة من التحركات الميدانية واللقاءات التوجيهية شملت محافظتي الجيزة والغربية، لضبط منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الأسمدة.

ونظم مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سلسلة من الندوات التثقيفية والإرشادية الموسعة بعدد من قرى مراكز محافظة البحيرة، لتعريف المزارعين بمزايا وحوافز المنظومة الجديدة، كما أطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية حزمة من الإجراءات الداعمة والخدمات المجانية، في إطار سعيها لتمكين المربين والحفاظ على استدامة الإنتاج المحلي.



وتستعد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتقديم خدمات الاشراف والرعاية البيطرية لجولة مصر من بطولة "لونجين" العالمية لأبطال الفروسية 2026، والمقرر انطلاقها بمنطقة أهرامات الجيزة في أكتوبر المقبل، كما أعلنت الإدارة المركزية لحماية الأراضي عن إزالة 877 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال أسبوع، وذلك في إطار حماية الرقعة الزراعية والتعامل الفوري مع أي تعديات عليها، كذلك أعلن قطاع استصلاح الأراضي عن إزالة 50 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وتطهير 47 مسقى خلال النصف الثاني من فبراير.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الخريطة الصنفية المعتمدة لمحصول القطن لموسم 2026، والتي أعدها معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، بالتنسيق مع المعاهد البحثية المعنية، كما أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 916 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفيه والداجنة ومراكز تجميع الألبان، كذلك تم تنفيذ حملة رقابية موسعة ومفاجئة استهدفت مخازن ومصانع الأعلاف في عدد من مراكز محافظات: الشرقية، المنوفية، الدقهلية، والبحيرة.



كما كشف معهد بحوث الصحة الحيوانية عن إتمام زيارة المجلس الوطني للاعتماد بنجاح لتمديد اعتماد المواصفة الدولية ISO 17025 لمعمل المطار التابع للمعهد، كما نفذ الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، مجموعة من الحقول الإرشادية لمحصول البطاطس لدى صغار المزارعين بمحافظة المنيا، كما كشفت الوزارة، خلال هذا الاسبوع، عن أبرز جهود وأنشطة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلال شهر فبراير الماضي.

وشارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في اجتماع اعتماد الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى (2026–2030) واستراتيجية الكوميسا لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما شارك المعمل في ورشة عمل "إدارة المخاطر للملوثات البيئية بالتقنيات الحديثة – نحو حلول مبتكرة ومستدامة" المنظمة من هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للعلوم البيئية وصون الطبيعة التابعة لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، كما شارك بالحضور إفتراضياً فى ورشة العمل الافتتاحية في إطار مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للعمل العالمي بشأن التنمية الخضراء للمنتجات الزراعية الخاصة "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية"، وبلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل هذا الأسبوع 8500 عينة.

كما كشفت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن عدد الاصدارات التي صدرت عن اللجنة خلال شهر فبراير بلغت نحو 2978 اصدار، شملت تراخيص متنوعة، وشهادات موافقات فنية وموافقات استيرادية، وافادت وافراجات جمركية.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة.